Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"

Deși formează un cuplu de 11 ani și locuiesc împreună, ea este proprietara casei, iar el îi plătește chirie. Americanca de 37 de ani a strâns bani timp de un deceniu pentru a-și cumpăra locuința, iar partenerul ei a acceptat să semneze un contract de închiriere, cu reguli stricte și chiar un acord de echitate.

O americancă de 37 de ani a decis să-și cumpere o locuință pe cont propriu, după ce a strâns bani timp de un deceniu. Deși trăiește de nouă ani sub același acoperiș cu partenerul ei, cei doi nu sunt căsătoriți, iar bărbatul îi plătește chirie în fiecare lună.

"Am economisit 10 ani ca să-mi cumpăr propria casă. Partenerul meu nu era interesat de procesul de achiziție, îl intimida, în timp ce eu eram entuziasmată", povestește Kara Perez, fondatoarea unei companii de educație financiară.

Casă mică, investiție mare

În iunie 2024, femeia a cumpărat o casă de 690 de metri pătrați, cu două camere și o baie, în Massachusetts. Prețul: 300.000 de dolari. "Avansul a fost de 30.000 de dolari, iar costurile de închidere 10.000. Practic, o sumă incredibil de mică pentru zona centrală a statului", spune ea.

Încă de la început, Kara a dorit să stabilească reguli clare pentru viața de cuplu. "Avem un contract de închiriere. Eu sunt proprietara, el este chiriașul. E important pentru că, în cazul unei despărțiri, să nu se poată invoca în instanță că a locuit aici ca partener, nu ca chiriaș. Totul este transparent".

Cei doi au pus pe hârtie nu doar chiria, ci și un acord de echitate, potrivit Business Insider. "Dacă plătește chirie timp de 10 ani și apoi ne despărțim, nu mi s-a părut corect să plece cu mâna goală. Are parte de o parte din creșterea valorii casei. Este ca un mic act prenupţial".

Chiar dacă femeia câștigă mai bine decât partenerul, acesta contribuie aproape egal la cheltuieli. "Întreaga rată la bancă, plus asigurarea și taxele, ajunge la 2.300 de dolari pe lună. Eu plătesc 1.200, el 1.100. Diferența nu este mare, dar eu sunt responsabilă pentru toate reparațiile majore".

O abordare atipică

Povestea lor surprinde pe mulți, mai ales pentru că invers decât în cuplurile tradiționale, femeia este cea care deține casa. "Oamenii sunt șocați și de faptul că nu avem conturi comune, deși suntem împreună de 11 ani. Dar pentru noi funcționează", explică ea.

Kara își încurajează clienții să fie deschiși la soluții financiare neconvenționale. "Bugetarea e creativă, banii sunt creativi. E important să scriem regulile propriei vieți, mai ales femeile, pentru că la divorț ele sunt cel mai adesea dezavantajate financiar. Eu vreau să am siguranța că voi avea mereu un acoperiș deasupra capului".

În ciuda criticilor, femeia spune că ar lua aceeași decizie din nou. "Am reușit să îmi cumpăr casa, am liniștea că este pe numele meu și, în același timp, partenerul meu are siguranța că nu va pleca niciodată cu mâna goală. Este varianta care funcționează pentru noi".

