Şi-au vândut casa și au renunțat la jobul de birou pentru a trăi în autorulotă. Cum arată viața lor după 5 ani

În 2019, Victoria Childers și Lamont Landrum Jr. au decis să schimbe liniștea aparentă a suburbiilor din Detroit cu necunoscutul vieții pe drumuri. Și-au cumpărat o autorulotă veche, și-au luat cei trei câini și cele două pisici și au pornit într-o aventură pe termen nelimitat. Cinci ani mai târziu, cei doi spun că nu ar da acest stil de viață pentru nimic.

"Am vrut să scăpăm din goana asta nebună după bani și timp. Ne doream să călătorim cu animalele noastre și să ne trăim viața altfel", povestește Victoria.

De la casă vândută, la prima autorulotă

Totul a început cu o investiție curajoasă: un motorhome Tiffin Allegro din 1992, pentru care au plătit 22.500 de dolari. Au renovat rulota câteva luni, iar în noiembrie 2020 au vândut casa pentru 250.000 de dolari și au plecat la drum.

La început, singurul venit stabil venea din jobul remote al Victoriei. Dar lui Lamont, fost meșter în Detroit, i s-a părut dificil să stea departe de muncă. Prima experiență de "work-camping" a fost neașteptat de profitabilă: la o recoltă de sfeclă de zahăr, în Dakota de Nord, a câștigat 7.000 de dolari în doar șase săptămâni și, pe deasupra, a avut și cazarea asigurată pentru autorulotă.

Viață de muncitori cu autorulota

Astăzi, la 50 și respectiv 40 de ani, cei doi recunosc că nu știu dacă își vor permite vreodată o pensionare adevărată. În schimb, stilul de viață le oferă libertatea pe care o căutau.

"Poate că nu toate joburile sunt plăcute, dar au avantajul că sunt simple și că ne oferă un loc unde să ne parcăm casa pe roți", spune Lamont.

În 2022, a lucrat într-un camping din Michigan pentru 12,50 dolari pe oră. Poate părea puțin, dar la pachet venea și cu o parcelă de campare, care pentru alți turiști ar fi costat 65 de dolari pe zi.

Cu timpul, cuplul a făcut și un pas înainte: în 2022 și-au cumpărat un Jayco Seneca din 2008, cu 73.000 de dolari. Victoria, după ce și-a pierdut jobul remote în februarie, s-a alăturat și ea comunității de work-campers. Împreună, au lucrat într-o pădure din Colorado, iar pe lângă asta, Victoria a început să scrie CV-uri pentru alți nomazi, găsiți pe internet sau prin recomandări.

"Am învățat să ne adaptăm. Nu contează că jobul e greu sau că nu ne place mereu. Important e ce facem după muncă: ieșim la drumeții cu câinii, explorăm cu Jeep-ul nostru și ne bucurăm de locurile noi", spune ea.

Provocările vieții pe drumuri

Nu totul e însă idilic. Autorulota s-a stricat de mai multe ori, iar reparațiile și cazarea la motel au fost costisitoare. În februarie 2021, i-a prins iarna grea din Texas, când întreaga rețea electrică a statului a cedat, și a fost o experiență de coșmar.

În plus, angajatorii sezonieri se mai răzgândesc chiar înainte de începerea contractelor. "Fenomenul de ghosting e real și la joburile de work-camping. Îți promit ceva și se evaporă. Și angajații fac la fel, uneori", explică Victoria, potrivit Business Insider.

Chiar dacă nu plătesc chirie sau rate la casă, cheltuielile nu lipsesc. Motorhome-ul îi costă 550 de dolari pe lună, plus benzină și întreținere, încă aproximativ 200 de dolari. Totuși, e mult mai puțin decât ipoteca de 1.250 de dolari, plus utilități, pe care o plăteau înainte.

"Mulți cred că viața în rulotă înseamnă doar economii. Nu e chiar așa. Depinde mult de stilul fiecăruia", spune Victoria.

Pe drum, au legat prietenii cu alți nomazi. Uneori se reîntâlnesc în diverse colțuri ale țării, dar recunosc că stilul de viață este unul solitar. "Cred că majoritatea dintre noi suntem mai degrabă singuratici și nomazi. Așa suntem făcuți", explică Victoria.

Și totuși, pentru ei, alegerea a meritat. "Nu aș schimba nimic. Îmi place prea mult", spune Lamont. "Probabil voi muri în autorulota mea, iar cineva o să observe că nu am mai ieșit de câteva zile și o să mă găsească. Dar o să mor fericit".

