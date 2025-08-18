Un nou sistem electronic de tarifare rutieră care va schimba radical modul în care românii plătesc pentru utilizarea drumurilor naţionale. Valoarea rovinietei pe care o vor avea de plătit şoferii va fi calculată pentru numărul de kilometri parcurşi. Se va renunţa astfel la formula tip abonament, aşa cum este în prezent.

Şoferii vor plăti rovinieta în funcţie de kilometri parcurşi. Când va fi implementat noul sistem - arhiva

Ministerul Transporturilor a semnat un contract de aproape 282 de milioane de lei cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru implementarea unui nou sistem electronic de tarifare rutieră. Acesta va înlocui actualul sistem de rovinietă cu abonament fix, introducând plata în funcţie de distanţa efectiv parcursă şi de caracteristicile vehiculului, precum masa maximă autorizată şi numărul de axe.

Noua metodă va folosi tehnologii moderne pentru identificarea vehiculelor şi calcularea automată a tarifelor. Astfel, şoferii vor putea fi monitorizaţi prin echipamente de bord conectate la satelit (OBE), aplicaţii mobile sau tichete electronice completate manual. Sistemul va calcula automat suma datorată, care va fi virată direct către CNAIR, şi va permite urmărirea traseului parcurs în timp real.

Proiectul se va derula în trei faze, prima fiind dezvoltarea sistemului informatic centralizat, apoi în a doua etapă va fi achiziția echipamentelor necesare, iar la final se vor identifica punctele de control și se va realizarea infrastructura de pe drumurile naționale. Conform contractului, totul va trebui finalizat până la 31 decembrie 2026. Finanțarea vine din Planul Național de Redresare și Reziliență.

