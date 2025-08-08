Statul nu mai are bani pentru Autostrada Moldovei. Constructorul a blocat lucrările

Blocaj major pe autostrada Moldovei, A7. Constructorul român de pe sectorul Focșani-Bacău-Pașcani îşi trimite muncitorii în concediu forţat după ce statul nu a mai plătit lucrările deja executate.

Tronsonul Focşani-Bacău-Paşcani insumează aproximativ 170 de kilometri. Firma de construcţii care a câştigat licitaţia nu a încasat de la stat bani pentru lucrările deja executate, motiv pentru care muncitorii au fost trimişi în concediu forţat. Săptămana aceasta nu a fost niciun muncitor la serviciu. Activitatea ar urma să fie reluată doar pe 18 august, „în cazul în care se rezolvă problema încasărilor lucrărilor executate”.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvînt CNAIR, a declarat: „Până nu se clarifică situația finanțărilor, nu putem ști când se va putea relua lucrul. Fără finanțare, nu se poate construi nimic.”

Lotul Focşani-Bacău, de 96 de kilometri, avea termen de inaugurare spre finalul anului. Stadiul fizic al lucrarilor pe acest lot a ajuns la 52%. Considerat coridor rutier strategic, Autostrada 7 este finanţată prin PNRR.

