Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Statul nu mai are bani pentru Autostrada Moldovei. Constructorul a blocat lucrările

Blocaj major pe autostrada Moldovei, A7. Constructorul român de pe sectorul Focșani-Bacău-Pașcani îşi trimite muncitorii în concediu forţat după ce statul nu a mai plătit lucrările deja executate.

de Adrian Obreja

la 08.08.2025 , 15:08

Tronsonul Focşani-Bacău-Paşcani insumează aproximativ 170 de kilometri. Firma de construcţii care a câştigat licitaţia nu a încasat de la stat bani pentru lucrările deja executate, motiv pentru care muncitorii au fost trimişi în concediu forţat. Săptămana aceasta nu a fost niciun muncitor la serviciu. Activitatea ar urma să fie reluată doar pe 18 august, „în cazul în care se rezolvă problema încasărilor lucrărilor executate”.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvînt CNAIR, a declarat: „Până nu se clarifică situația finanțărilor, nu putem ști când se va putea relua lucrul. Fără finanțare, nu se poate construi nimic.”

Lotul Focşani-Bacău, de 96 de kilometri, avea termen de inaugurare spre finalul anului. Stadiul fizic al lucrarilor pe acest lot a ajuns la 52%. Considerat coridor rutier strategic, Autostrada 7 este finanţată prin PNRR.

 

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
Înapoi la Homepage
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la un astfel de rezultat
El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la un astfel de rezultat
Comentarii


Întrebarea zilei
În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază?
Observator » Ştiri economice » Statul nu mai are bani pentru Autostrada Moldovei. Constructorul a blocat lucrările