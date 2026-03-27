Statul va putea plăti salariile restante ale angajaților din marile companii aflate în dificultate

Guvernul a adoptat actele necesare pentru ca statul să poată interveni în plata salariilor angajaților din companii aflate în dificultate, anunță ministrul Economiei, Irinel Dărău. Măsura ar putea viza, în primă fază, mii de oameni de la companii precum Liberty Galați și Damen Mangalia.

de Redactia Observator

la 27.03.2026 , 11:02
Potrivit ministrului, au fost aprobate normele metodologice și criteriile de acordare a sprijinului, ceea ce ar face ca mecanismul să devină aplicabil. În perioada următoare, Executivul urmează să adopte hotărârile care vor stabili concret companiile ce vor beneficia de ajutor.

"Concret, statul poate interveni mai devreme, nu doar când o companie ajunge în blocaj, și poate susține plata salariilor pentru o perioadă limitată, astfel încât oamenii să nu plece, iar activitatea să nu fie oprită. Miza principală este să nu pierdem locuri de muncă și competențe care nu se mai pot recupera", a afirmat Irinel Darău.

Ministrul subliniază că sprijinul este destinat angajaților, nu acționarilor, și urmărește menținerea forței de muncă și a capacității economice.

