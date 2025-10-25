Antena Meniu Search
SUA îşi consolidează prezenţa militară în zona Caraibelor. Armata din Venezuela jură loialitate regimului

Ministrul apărării al Venezuelei a avertizat vineri că forţele armate ale ţării vor împiedica instalarea la Caracas a unui guvern "supus" SUA, pe care el le acuză că vor să-l înlăture de la putere pe preşedintele Nicolas Maduro cu sprijinul opoziţiei, informează AFP.

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 12:51
"Interpretaţi cum doriţi: forţele armate nu vor permite aici un guvern supus intereselor SUA", a declarat ministrul apărării venezuelean Vladimir Padrino la canalul public de televiziune VTV. "Niciodată sclavi! Suntem o ţară liberă!", a declarat el.

Militarii venezueleni au jurat de mai multe ori loialitate preşedintelui Maduro, care şi-a întărit puterea după ce a ajuns la preşedinţie în 2013.

SUA au decis să desfăşoare un portavion în sprijinul operaţiunilor americane prezentate drept o luptă contra traficului de droguri în America Latină, o întărire considerabilă a mijloacelor militare americane în regiune.

Washingtonul desfăşoară de la începutul lui septembrie o campanie de lovituri aeriene contra unor ambarcaţiuni prezentate drept cele ale unor traficanţi de droguri, în principal în apele Caraibelor. Până acum, sunt cunoscute zece asemenea lovituri - cea mai recentă în noaptea de joi spre vineri -, toate în Caraibe, exceptând una în Pacific. Acestea au ucis cel puţin 43 de persoane, potrivit unei numărători a AFP.

Portavionul Gerald R.Ford, cel mai mare din lume, va veni "să întărească mijloacele actuale pentru a dejuca traficul de stupefiante", a anunţat vineri Pentagonul.

"Aceasta este cea mai mare ameninţare militară din ultimii 100 de ani", a reacţionat Padrino.

