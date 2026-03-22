Creşterile de la pompă încep să se resimtă şi la producătorii locali. Pentru a îşi acoperi cheltuielile, aceştia au fost nevoiţi să mărească preţurile chiar şi cu 15%. Iar la un târg de profil din judeţul Harghita, la tarabe a cam bătut vântul. Chiar dacă producătorii au pus la vânzare tot ce au mai bun, de la preparate din carne și lactate, până la siropuri, pâine de casă și ouă încondeiate, clienţii s-au lăsat aşteptaţi.

Tradiționalul târg de la Miercurea Ciuc își propune să încurajeze consumul de produse de calitate și să susțină, în același timp, producătorii locali. Preţurile tot mai mari, însă, cam ţin clienţii departe.

"Se simte că este o criză şi că oamenii se gândesc de două ori înainte de a cumpăra", a declarat Borboly Csaba, preşedinte CJ Harghita.

Producătorii au scumpit marfa ca să supraviețuiască

Pentru a-și putea acoperi cheltuielile, majoritatea comercianților au fost nevoiți să își scumpească produsele cu până la 15%.

"Cum stă acum treaba cu carburanţii şi cu toate astea, le-am mărit şi preţurile", a spus Horvat Istvan, producător.

"Nici nu ştim unde să mărim preţurile pentru că în fiecare zi se scumpeşte combustibilul şi deoarece am şi animalele acasă, nu ştim ce ne vom face în vara asta", a transmis Fulop Szabolcs, producător de brânzeturi.

Clienții fac sacrificii pentru produse de calitate

Puţinii clienţi care ajung la tarabe recunosc că fac sacrificii pentru a pune pe mese produse de calitate.

"Pentru mine e scump, sunt pensionară, dar merită. Facem nişte sacrificii ca să fie bine şi pentru noi sărbătorile", a spus o localnică.

"Preţurile sunt un pic mai mari dar eu zic că pentru calitatea produselor merită. Eu am cumpărat ouă, am cumpărat fructe. Pate de ficat", a adăugat o altă persoană.

Târgul va fi organizat şi weekendul viitor.

Alexia Bucur

