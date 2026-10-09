UE testează modele chinezești de inteligență artificială. O companie germană renunță la AI-ul francez Mistral

Deși Europa spune că vrea să fie independentă tehnologic de americani şi chinezi, Centrul Comun de Cercetare al UE și agenția europeană de securitate cibernetică ENISA au început să testeze modele chinezeşti de inteligență artificială. Sunt mai ieftine, performante și pot fi utilizate pe servere europene. Ecosia, o importantă companie germană de tehnologie, a renunțat la modelul AI al Mistral în favoarea unor modele open-source din China.

Centrul Comun de Cercetare al UE și agenția europeană de securitate cibernetică ENISA au confirmat că testează modele AI "open-weight" create de companii din China, dezvăluie POLITICO, citând mai mulți oficiali europeni.

Ce este AI-ul open-weight

Modelele de inteligență artificială open-weight pot fi descărcate și rulate gratuit, în funcție de licență, pe serverele proprii, fără să depindă de infrastructura dezvoltatorilor. China a mizat pe această strategie pentru a concura cu giganții americani precum OpenAI, Google și Anthropic, ale căror modele sunt costisitoare.

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De ce testează UE modele AI chinezeşti

Modelele chinezești sunt testate pe serverele securizate ale Centrului de Cercetare, iar Comisia Europeană precizează că nu intenționează, deocamdată, să folosească aceste tehnologii în activitatea sa curentă.

În paralel, agenția europeană pentru securitate cibernetică ENISA, care are deja acces la modele avansate dezvoltate de OpenAI, Google și Anthropic, testează și ea câteva modele chinezești.

Cele două instituții ar urma să dezvolte împreună o platformă de testare a siguranței inteligenței artificiale.

Inițiativa reprezintă încercarea Bruxellesului de a răspunde îngrijorărilor tot mai mari apărute după o serie de incidente în care sisteme de inteligență artificială au ieșit din mediile de testare și au pătruns în sistemele informatice ale altor organizații.

Europa a rămas pe margine

În timp ce Statele Unite și China se luptă pentru supremație în domeniul AI, Europa a rămas pe margine. În prezent, nu există un model european, viabil de AI avansat iar companiile publice și private din Europa ar putea fi nevoite să aleagă între americani și chinezi.

Recent, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat că Europa nu ar trebui să încerce să câștige cursa pentru dezvoltarea AI-ului de "frontieră", adică a celor mai avansate sisteme.

Vestea vine în timp ce motorul de căutare german Ecosia a declarat săptămâna aceasta că renunță la compania franceză de inteligență artificială Mistral în favoarea modelelor open-source, inclusiv din China, precum Qwen, GLM și Kimi.

Directorul general Christian Kroll a declarat că modelele Mistral sunt "cu un an în urma concurenței". A invocat performanțele slabe, probleme ale serverelor și îngrijorările legate de dependența companiei franceze de investitorii străini.

Asta după a înlocuit în luna mai modelele OpenAI cu cele dezvoltate de Mistral. Compania susține că trecerea la modele open-source a redus costurile aproximativ la jumătate și, în același timp, a îmbunătățit calitatea și performanța serviciilor.

Kroll consideră că Europa poate concura în domeniul inteligenței artificiale folosind și dezvoltând modelele open-source susținute de companii chinezești, în loc să cheltuiască miliarde pentru a-și crea propriile modele de la zero.