Umbrărescu preia ArcelorMittal Hunedoara pentru 12,5 mil. €. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția

Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu își extinde imperiul industrial, după ce Consiliul Concurenței a autorizat oficial preluarea activelor fostului combinat ArcelorMittal Hunedoara de către compania UMB Steel, parte a grupului controlat de familia Umbrărescu.

Tranzacția, evaluată la 12,5 milioane de euro plus TVA, vizează transferul integral al activelor industriale ale combinatului, inclusiv echipamentele și instalațiile de producție, stocurile de materiale, dar și terenurile și clădirile aferente platformei siderurgice din Hunedoara.

Potrivit autorităților, operațiunea nu ridică probleme de concurență și este compatibilă cu un mediu economic normal, deschizând calea finalizării uneia dintre cele mai importante tranzacții recente din industria metalurgică românească.

Un combinat cu tradiție, dar în declin

Combinatul din Hunedoara, cu o istorie de peste un secol, a fost unul dintre pilonii industriei siderurgice din România, producând profile metalice utilizate în construcții, infrastructură și energie.

În ultimii ani, însă, unitatea s-a confruntat cu dificultăți majore, pe fondul costurilor ridicate la energie și al scăderii comenzilor, ceea ce a dus la oprirea definitivă a producției în septembrie 2025.

La momentul închiderii, combinatul mai avea aproximativ 500 de angajați, numărul acestora reducându-se ulterior la circa 100, implicați doar în activități de întreținere și pază.

Ce preia, de fapt, Umbrărescu

Pachetul de active este unul consistent și include instalații industriale complexe – de la cuptoare electrice și laminoare, până la echipamente de laborator și utilaje pentru prelucrarea metalului – dar și suprafețe extinse de teren industrial și depozite de materiale.

Important de menționat este că tranzacția vizează doar activele, nu și compania în sine, ceea ce înseamnă că datoriile istorice ale societății nu sunt preluate de cumpărător, ci rămân la entitatea juridică existentă.

Extindere strategică pentru grupul UMB

Grupul UMB, cunoscut în special pentru marile proiecte de infrastructură rutieră din România, este activ și în producția de materiale de construcții și energie. Prin această achiziție, compania face un pas important spre integrarea verticală, asigurându-și propriile resurse de materiale metalice pentru proiectele viitoare.

Mai mult, nu este prima mișcare de acest tip: în ultimii ani, Dorinel Umbrărescu a investit și în alte capacități industriale, inclusiv în combinatul de la Oțelu Roșu, semn că strategia sa vizează consolidarea unei baze industriale proprii.

Posibilă relansare a producției

Preluarea activelor fostului ArcelorMittal Hunedoara este văzută de analiști drept o oportunitate de revitalizare a unei platforme industriale strategice. Deși nu există încă un plan oficial privind reluarea producției, investiția ar putea readuce în circuit o parte din capacitățile siderurgice locale, într-un context în care cererea pentru materiale de construcții rămâne ridicată.

