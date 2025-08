În plină austeritate, angajații Primăriei Cluj-Napoca vor primi bani pentru că stau pe scaun și lucrează cu oameni nervoși. Cei aproape o mie de salariaţi vor încasa lunar câte 170 lei în plus. Primarul a venit şi cu date în sprijinul subalternilor săi: 400 de angajați s-au îmbolnăvit deja de la prea mult stat pe scaun, unii au varice, alţii probleme digestive. Şi tot la Cluj, un pensionar este bugetar de lux, cu un venit de patru ori mai mare decât al preşedintelui, adică aproape 9.500 de euro lunar.

Scandal în şedinţa consiliul local de la Cluj-Napoca pe seama sporului de stat pe scaun pe care îl primesc angajaţii primăriei. În timp ce edilul vrea să-i recompenseze pe subalterni pentru condiţiile grele de muncă, consilierii din opoziție cred că lucrul la birou este o condiție normală, nu una vătămătoare.

"Acești funcționari nu au pensii speciale și nu se pensionează la 48 de ani. Credeți că este o fericire pentru un funcționar public ca din cauza muncii pe care o are, să aibă afecțiuni, a ales să aibă aceste afecţiuni și să își înrăutăţească sănătatea?", a declarat Emil Boc, primar Cluj-Napoca.

Sporul de stat pe scaun a fost redus drastic în 2024

Angajații Primăriei primesc acest beneficiu din 2022 pentru a compensa stresul, volumul mare de muncă și bolile cauzate de statul prea mult pe scaun. Valoarea sporului a scăzut în acest an, de la 870 lei la 176 lei lunar.

"Grija noastră legitimă este ca să nu ne trezim în 2028 doar plătind sumele de bani, dar fără să vedem soluții, mai rău, să vedem mai multe cazuri de îmbolnăviri", a transmis George Trif, consilier local USR.

Pentru a-i convinge pe consilieri, edilul a venit cu date concrete emise de Direcția de Sănătate Publică prin care se arată că 400 de angajați s-au îmbolnăvit de la statul pe scaun şi au de la probleme la picioare până la boli digestive.

"Eu personal vă spun că am avut două cazuri că am picat jos. Zicea domnul primar de Salvare. O dată în pandemie și o dată, nu de mult timp. Asta e oboseală psihică, acum zic eu personal am picat jos efectiv", a mai spus şi Gheorghe Roşan, preşedinte sindicat.

Investiţiile pentru bugetari, blocate

Şi nu e tot. pentru binele angajaţilor s-au investit și alți bani, dar degeaba.

Tot în Cluj, un pensionar intră în categoria bugetarilor de lux. Este vorba despre șeful Companiei de Transport Public din Cluj Napoca, Liviu Neag. Conduce serviciul de transport, iar pensia şi salariul cumulat îi aduc un câştig lunar 9.500 de euro pe lună, adică aproape de 4 ori mai mult decât venitul preşedintelui României.

