Au început să vină şi primele facturi la energia electrică, după dispariţia plafonării, iar diferenţele sunt uriaşe. În unele cazuri sunt duble sau chiar triple. Dar facturile nu sunt influenţate doar de preţul neplafonat, ci şi de TVA-ul majorat.

Au început să vină primele facturi la electricitate pentru luna iulie. Sunt primele facturi post-plafonare, după ce piaţa de energie a devenit una liberă. Iar costurile mai mari se observă deja. Dacă înainte, un consum de 200 de KW ne costa aproximativ 160 de lei, acum pentru acelaşi consum ne apropiem de un cost de 300 de lei în funcţie de preţul negociat cu furnizorul de energie electrică.

Ce putem face în continuare? Putem să consumăm mai puţină energie electrică în aşa fel încât să plătim mai puţin, dar putem schimba furnizorul oricând. Este un proces gratuit şi simplu, care se poate face direct pe site-ul furnizorului.

În piaţă, preţurile variază, iar cea mai bună ofertă este de 1 lei şi 10 bani pe KWh. Marii furnizori vin cu preţuri între 1,3 - 1,4 lei pe KWh, chiar şi 2 lei pe KWh. În ultima perioadă au început să apară şi tarifele dinamice. De exemplu, un furnizor oferă preţul de 31 de bani pe KWh dacă noi consumăm energie atunci când producem foarte mult, în intervalul 11 - 15.

