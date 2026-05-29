Un parcurs academic de excepție în domeniul științelor exacte a deschis porțile unora dintre cele mai prestigioase universități din lume pentru o elevă din Oradea. Daria Danșa, absolventă cu media generală 10 a Colegiului Național „Emanuil Gojdu”, a fost acceptată la Imperial College London, o instituție recunoscută constant în topul primelor zece universități la nivel global și un lider absolut în cercetarea științifică medicală și tehnologică. Daria va urma acolo cursurile facultății de Biochimie.

Admisă la Imperial College London, eleva Daria Danșa se înscrie în „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Confirmarea valorii sale a venit și din partea University of Warwick, membră a prestigiosului Russell Group, care i-a acordat bursa Warwick Undergraduate Global Excellence Scholarship – Half Fee. Această distincție acoperă jumătate din taxele de școlarizare și o plasează pe tânăra româncă într-un grup select de doar 100 de studenți internaționali aleși dintr-un total de peste 10.000 de candidați. Datorită acestui nivel de performanță competițională, ea a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect de excelență derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Interesul tinerei pentru știință a depășit rapid granițele programei școlare și clasamentele olimpiadelor naționale de chimie organică și fizică, transformându-se într-o vocație clară pentru cercetarea aplicată. Experiența practică acumulată în laboratoarele Centrului de Transfuzie Sanguină Oradea a reprezentat un moment decisiv în formarea ei. Acolo, lucrând alături de medici specialiști, a participat la testarea compatibilității sanguine și la identificarea unor patologii prin metode de aglutinare. Contactul direct cu realitatea din spitale, în special în momentele critice în care analizele indicau suspiciuni de leucemie, a ancorat-o definitiv în latura umană a medicinei. A înțeles atunci că munca de laborator înseamnă șansa directă de a prelungi și salva vieți, o perspectivă care a determinat-o să aprofundeze cercetarea oncologică. Ulterior, ea a obținut locul al doilea la nivel național cu un proiect complex care analizează efectele cianurii asupra proceselor celulare și potențialul utilizării acestei substanțe, în doze strict controlate, ca terapie adjuvantă împotriva cancerului.

Capacitatea de a transforma teoria în utilitate publică s-a manifestat foarte devreme în traseul ei. La doar 14 ani, fiind cel mai tânăr participant înscris într-o competiție națională de profil, Daria a câștigat premiul întâi printr-un studiu realizat în colaborare cu Compania de Apă Oradea, în care a analizat riguros calitatea apei potabile din regiune. Profilul ei de cercetător a fost extins și în alte nișe științifice de vârf, cum ar fi chimia forensică și spectroscopia, domenii aprofundate în cadrul MsciTech Summer Camp. În acest context academic, tânăra a lucrat cu tehnici de cromatografie și microscopie avansată pentru a analiza compuși luminescenți și a identifica probe contrafăcute, deprinzând rigoarea analizelor de înaltă precizie.

Conștientă de nevoia de a populariza știința în rândul tinerilor, eleva a decis să transfere cunoștințele sale către comunitatea locală. A fondat clubul „GojduMed”, un hub educațional care a atras rapid peste o treime dintre elevii liceului orădean, organizând constant masterclass-uri axate pe fiziologie, anatomie și protocoale de cercetare. Implicarea sa în educația STEM a inclus și coordonarea unor experimente chimice interactive dedicate copiilor, alături de activități constante de voluntariat și participări în proiecte europene Erasmus+. Validarea internațională obținută odată cu admiterile în Marea Britanie și includerea în programul dezvoltat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României conturează imaginea completă a unui viitor cercetător pregătit să transforme biochimia într-un instrument de progres real pentru societate.

