Mediile de anul trecut sunt un reper pentru completarea fişelor de înscriere din acest an. Marja de eroare va fi mai mare pentru că şi notele elevilor au crescut neaşteptat de mult. Procentul mediilor peste 5 a ajuns la 83,2%.

"Dacă am media de admitere 9 constat că anul acesta sunt undeva la poziţia 5.000, pe când anul trecut eram în jurul poziţiei 4.000. Cu cât mergem mai jos, atât această distanţă se măreşte, concluzia fiind că mediile de admitere de anul acesta pe fiecare specializare vor fi ceva mai mari", a declarat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

Cu o medie de admitere de 9.50, acelaşi elev din Bucureşti a ajuns între poziţia 1900-2000, faţă de poziţia 1700 în 2024. Aşa că cel mai important pas este ca elevii şi părinţii să se informeze şi să consulte oferta educaţională pentru fiecare judeţ.

Admitere liceu 2025. Cum se completează broşura

"Specializarea este cea care trebuie să primeze. Înainte de toate, vreau la filologie, îmi completez codurile în ordine cu specializarea filologie, dacă doresc neaparat un liceu, voi completa codurile pentru liceu, dar asta nu e neapărat normal", adaugă Sorin Ion.

Apoi, opţiunile se trec sub forma unui cod din broşura de admitere. Agloritmul funcţionează aşa:

Sorin Ion: Nu este niciun risc să completez o opţiune de la un liceu pe care îl consider prea bun pentru media ta.

Reporter: Adică nerealist?

Sorin Ion: Poate fi nerealist, importantă este ordinea! O citeşte pe prima, dacă găseşte loc, te repartizează, daca nu, trece la a doua, dacă găseşte loc, te repartizează, daca nu, trece la a treia. Nu va trece la urmatorul elev pana cand nu te repartizează pe tine.

Numărul de opţiuni trebuie să fie cu atât mai mare cu cât media elevului este mai mică. Şi ca să fie sigur că nu rămâne pe dinafară, "numărul de opţiuni trebuie să acopere un număr de locuri cu poziţia mea în clasament. La matematică-informatică am 52 de locuri, la alt liceu 26, aici mai am 52 de locuri, presupunem că am aplicat pentru toate, dar s-au ocupat înaintea mea, dar trebuie să am şi eu un loc, ceea ce înseamnă că suma acestor numere trebuie să fie mai mare sau egală decât poziţia mea din ierarhie", explică Sorin Ion.

Completarea opţiunilor se face în perioada 14 – 21 iulie. Pe 23 se face repartizarea computerizată pentru absolvenţii de clasa a opta.

