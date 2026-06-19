Elevii care nu au reușit să promoveze una sau mai multe discipline la finalul anului școlar vor trebui să susțină examenele de corigență în vara lui 2026. Aceste probe sunt decisive pentru promovarea clasei și pentru continuarea studiilor în anul școlar următor.

Când se dau examenele de corigenţă în 2026. Ce se întâmplă dacă rămâi corigent la o materie - Profimedia

Vacanța de vară nu începe pentru toți elevii odată cu ultima zi de școală. Cei care au rămas corigenți la una sau mai multe materii vor susține examene speciale în luna august, iar rezultatele pot influența decisiv parcursul lor școlar.

Corigenţele se dau în iulie 2026

Elevii care au rămas corigenți la una sau mai multe discipline vor susține examenele în perioada 6-17 iulie 2026. Promovarea acestora este obligatorie pentru trecerea în clasa următoare și pentru încheierea situației școlare.

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Ce se întâmplă dacă rămâi corigent la o materie

Mulți elevi și părinți consideră că o singură corigență nu este o problemă majoră, însă promovarea examenului este esențială.

Dacă elevul promovează examenul de corigență, acesta își continuă studiile în mod normal și este înscris în anul școlar următor. În schimb, dacă nu promovează examenul, situația școlară devine mai complicată.

Elevii care nu reușesc să promoveze examenul de corigență pot fi declarați repetenți, în funcție de prevederile regulamentului școlar și de situația lor academică.

Repetenția înseamnă reluarea anului de studiu și parcurgerea din nou a clasei respective. Există însă și situații speciale în care se aplică prevederi diferite, în funcție de nivelul de învățământ și de numărul disciplinelor nepromovate.

Ce se întâmplă dacă rămâi corigent în clasa a VIII-a sau a XII-a

Elevii de clasa a VIII-a și absolvenții de liceu trebuie să își încheie situația școlară pentru a putea participa la examenele naționale. Astfel, promovarea examenelor de corigență este obligatorie pentru elevii care doresc să susțină Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureatul, în cazul în care situația școlară nu este finalizată.

Dacă rămâi corigent în clasa a VIII-a, trebuie să promovezi examenul de corigență pentru a finaliza gimnaziul și pentru a putea participa la admiterea la liceu. Dacă nu promovezi corigența, nu îți închei studiile gimnaziale și nu poți fi repartizat la liceu în sesiunea respectivă.

În cazul elevilor din clasa a XII-a, promovarea examenului de corigență este obligatorie pentru absolvirea liceului. Un elev care rămâne corigent și nu promovează examenul nu este considerat absolvent de liceu și, prin urmare, nu poate susține examenul de Bacalaureat până când nu își încheie situația școlară.

Astfel, în ambele situații, corigența trebuie promovată pentru a putea trece la etapa următoare a studiilor: liceul în cazul clasei a VIII-a și Bacalaureatul în cazul clasei a XII-a.

Cum se desfășoară examenul de corigență

Examenul este organizat la nivelul unității de învățământ unde elevul este înscris și este susținut în fața unei comisii desemnate de conducerea școlii.

În general, examenul are două componente:

o probă scrisă;

o probă orală.

La anumite discipline, în funcție de specificul materiei, poate exista și o probă practică.

Subiectele sunt elaborate pe baza materiei studiate pe parcursul anului școlar, iar elevii trebuie să demonstreze că și-au însușit cunoștințele minime necesare promovării.

Ce notă trebuie să obții pentru a promova

Pentru promovarea examenului de corigență, elevul trebuie să obțină minimum nota 5. Rezultatul final este stabilit conform metodologiei aplicate de Ministerul Educației și reprezintă condiția necesară pentru promovarea anului școlar.

În cazul în care examenul este promovat, situația școlară este încheiată, iar elevul poate trece în clasa următoare.

Cum se pot pregăti elevii pentru examen

Profesorii recomandă ca perioada verii să fie folosită pentru recuperarea materiei și consolidarea cunoștințelor. Un plan de învățare bine organizat, recapitularea lecțiilor și rezolvarea exercițiilor din anii anteriori pot crește considerabil șansele de promovare.

De asemenea, elevii sunt încurajați să ceară sprijinul profesorilor și să participe la eventualele activități de pregătire organizate de școli.

Pentru mulți copii, examenul de corigență reprezintă o a doua șansă de a demonstra că pot recupera materia și pot continua parcursul școlar fără a pierde un an de studiu. Din acest motiv, pregătirea din timp și cunoașterea regulilor de examinare sunt esențiale pentru obținerea unui rezultat favorabil.