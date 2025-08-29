România are un nou nume în galeria tinerilor sportivi care scriu istorie. Carol Popa , un constănțean de doar 19 ani, a câștigat titlul european la juniori în cadrul Campionatului European de Duatlon din Rumia, Polonia, o premieră absolută pentru țara noastră.

Carol Popa, primul campion european român la duatlon, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Cursa n-a fost deloc una ușoară: 5 kilometri de alergare, 20 de kilometri de ciclism și încă 2,5 kilometri de alergare. Popa, legitimat la CSM Constanța, a încheiat în 53 de minute și 13 secunde, devansându-l pe polonezul Jakub Suchan cu 12 secunde și pe belgianul Rafael Michaux cu 20. În total, aproape 500 de sportivi din 30 de țări au transformat orașul polonez într-un pol al rezistenței și al ambiției, iar victoria românului a fost notată ca momentul major al competiției de juniori.

Pentru cititorii mai puțin familiarizați: duatlonul este „fratele apropiat” al triatlonului. Dacă triatlonul clasic presupune înot, bicicletă și alergare, duatlonul scoate apa din ecuație și comprimă totul în două alergări, separate de o cursă pe bicicletă. Este un test intens de anduranță și strategie, unde secundele din tranziții pot face diferența între podium și pluton.

Un sportiv format la malul mării

Povestea lui Carol Popa începe devreme. A intrat în bazin la doar 6 ani, iar trei ani mai târziu a descoperit triatlonul, disciplina care l-a cucerit. De atunci, a adunat multiple titluri naționale și rezultate internaționale care l-au adus constant în atenția Federației Române de Triatlon.

Anul 2025 e deja unul al confirmării. Înainte de titlul european, Popa a câștigat Cupa Europeană de Triatlon pentru juniori la Izvorani și a urcat pe prima treaptă a podiumului la mai multe competiții interne – Campionatul Național de Triatlon U20 & U23, Campionatul Național de Atletism 10K U20, dar și la Naționalele de Duatlon.

Pe lângă sport, Carol își construiește și un drum academic solid. Absolvent al Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța, este student la două facultăți – Educație Fizică și Sport la Universitatea „Ovidius” și Științe Juridice și Economice la Universitatea „Spiru Haret”.

Obiectiv: Los Angeles 2028

Cu medalia europeană la gât, Carol Popa se pregătește pentru Jocurile Olimpice din 2028, la Los Angeles. „Este visul suprem”, spune sportivul, și pentru asta muncește zilnic, între antrenamente, cursuri universitare și competiții.

Un model pentru generația sa

Victoria de la Rumia și palmaresul din acest sezon l-au adus și în atenția campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, proiect al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Campania reunește tineri cu rezultate remarcabile din educație, știință, sport și artă și le oferă vizibilitate și sprijin pentru pașii următori.

În cazul lui Carol Popa, vorbim despre mai mult decât un trofeu sportiv. Este imaginea unui tânăr care a găsit echilibrul între performanță și educație, între visul olimpic și responsabilitatea de a rămâne cu picioarele pe pământ.

Faptul că România are, pentru prima dată, un campion european de duatlon la juniori arată că infrastructura și antrenamentele de acasă pot concura la nivel european. Dar mai arată ceva: că generația tânără are modele de perseverență și disciplină într-un sport de anduranță, unde câștigul nu vine peste noapte, ci după ani de muncă.

