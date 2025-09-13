Programul în trei schimburi pentru elevi este ilegal, dar cel puţin două şcoli din Bucureşti funcţionează cu un asemenea orar mascat. După un întreg scandal, şi sesizat în studioul Observator, ministrul Educaţiei nu admite că există această problemă până nu primeşte o reclamaţie oficială de la părinţi.

Din cauza lucrărilor de extindere şi consolidare, elevii de la şcoala 195, cea mai mare din Bucureşti, încep cursurile în trei tranşe: la ora 08:00, la 11:20 şi la ora 13:00. La mijloc sunt elevii de clasa a treia. Revoltaţi, părinţii atrag atenţia conducerii că acest program este în afara legii. "S-au strâns peste 130 de semnături pe care le+am trimis pe mail direcțiunii ca să ne răspundă, de atunci nu am primit niciun răspuns. Domnul director adjunct ne îndeamnă să căutăm 'before school' sau 'afterschool'. Financiar o luăm prima dată ce părinte își permite, ce angajator își permite relaxarea să îl lase pe părinte", spune mama unui elev.

Inspectoratul şcolar a raportat oficial că nu există şcoală în trei schimburi nicăieri

În plus, întregul program a fost scurtat. "Vom avea 45 de minute ora și 5 minute pauză. Cred că ați văzut în ce condiții vor învăța, și cu zgomot, și cu praf, și cu o macara lângă, nu cred că este...da", spune mama unui elev. Ministrul Educaţiei a declarat pentru Observator că nu acceptă justificări pentru aşa ceva. "Nu pot să recunosc. Ca ministrul nu pot spune decât că este ilegal să funcționeze o școală în trei schimburi. Dacă există această problemă. Trebuie să fie semnalată de către părinți sau de către cineva, către inspectorat și dacă inspectoratul nu reacționează către minister, nu vreau să discut ceva ce este în afara legii ca să-i găsesc o justificare. Bun, dar ele există, așa au început anul școlar. Vă rog să mi se facă o sesizare, adică către inspector atâta prima dată și după aceea discutăm", a declarat Daniel David, ministrul Educaţiei.

Inspectoratul şcolar a raportat, însă, oficial că nu există şcoală în trei schimburi nicăieri. "O să o verific și eu, dar încă o dată, prin lege, nu poți să ai școală în trei schimburi", a declarat Daniel David, ministrul Educaţiei. Aceeaşi problemă există şi la şcoala 280 din Bucureşti, dar şi la altele din provincie.

