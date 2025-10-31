Mihai Bratosin, elev la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, a obținut două medalii de aur la World Championships of Performing Arts (WCOPA), competiția internațională cunoscută drept „Olimpiada Artiștilor”, desfășurată în California. Evenimentul reunește anual mii de concurenți din zeci de țări, din domenii precum canto, dans, actorie sau muzică instrumentală.

Dublu aur la „Olimpiada Artiștilor”. Mihai Bratosin, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României"

Performanța lui Mihai a atras atenția juriului internațional, care i-a acordat aurul la categoriile Vocal World și Vocal R&B, alături de o bursă de studii la New York Conservatory for Dramatic Arts, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din Statele Unite.

Pentru mulți tineri artiști, participarea la WCOPA este un pas real către o carieră internațională. Concursul funcționează ca o adevărată piață de talente, unde tinerii au ocazia să fie evaluați de agenți de casting, profesori universitari și reprezentanți ai industriei artistice americane. De altfel, în edițiile recente, mai mulți participanți au primit oferte de burse sau colaborări chiar dacă nu au câștigat un premiu major.

Performanța lui Mihai Bratosin are în spate peste 14 ani de studiu și peste o sută de participări la festivaluri și concursuri naționale și internaționale, unde a fost mereu remarcat pentru vocea sa expresivă și controlul tehnic impecabil. În ultimul an, a adunat trofee importante: Grand Prix „Golden Palm” (WAPA World UNESCO, Dubai), Premiul I la Francochanson, I Laureate la STAR BRIDGE (Polonia) și Winner Pop Section la Musicland (Macedonia).

Datorită acestui parcurs remarcabil, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României l-a inclus pe Mihai Bratosin în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, o platformă națională care promovează tineri cu rezultate excepționale în arte, știință, sport sau inovație.

Pentru Mihai, selecția reprezintă o validare și o nouă oportunitate de creștere. Campania oferă vizibilitate, conexiuni și sprijin concret pentru dezvoltarea profesională a tinerilor talentați care pot deveni modele pentru generația lor.

De altfel, organizatorii WCOPA au anunțat că edițiile viitoare vor avea loc și în Las Vegas, semn că interesul pentru această competiție este tot mai mare.

