Şcoala începe luni sub semnul protestelor sindicatelor din educaţie! Profesorii mai discută încă pe grupuri dacă să participe la festivităţi sau să meargă în Piaţa Victoriei. Şi, ca în fiecare an, multe şcoli sunt în şantier. Mii de elevi vor fi nevoiţi să facă ore în alte clădiri sau chiar în containere modulare.

Dacă pentru unii şantierul este pe ultima sută de metri, pentru alţii abia a început. Cea mai mare şcoală din Bucureşti a demarat lucrările în această vară.

"De la 25 de săli de clasă vor fi 67 de săli, 2 laboratoare, 8 cabinete plus două săli de sport", spune Vlad Barangă, şef de şantier.

Elevii de la Liceul Alexandru Ioan Cuza ştiu deja că vor fi relocați pentru încă un an la zece minute distanţă, în Liceul Nichita Stănescu. Nu doar ei sunt deranjaţi de situaţie ci şi locuitorii blocurilor de lângă unitatea de învăţământ.

"Puteam să facă altă clădire acolo și gata, patraţele astea parcă este altceva, o crescătorie de porci din China, exact așa arată", spun localnicii.

După doi ani de sacrificii, copiii și profesorii de la Şcoala George Topîrceanu sunt în sfârșit mulțumiți.

"Totul a fost renovat de la tencuială. Dotări la nivel european, laboratoare ultra performante, table interactive în fiecare clasă, imprimante 3d, scanner de documente portabil în fiecare sala de clasă", spune Alina Tatu, director şcoala G. Topârceanu.

Doar curtea școlii mai rămane de aranjat pentru o eventuală festivitate de început de an şcolar. În București, 21 de şcoli sunt în consolidare în acest moment și înca 4 în proces de extindere.

"Anumite unități de învățământ sunt relocate în sediul altor unități de învățământ sau sunt relocate în consteructii modulare. Sper că și colegii mei luni să fie prezenți în față elevilor și să deshcidem noul an școlar în cele mai bune condiții", spune Florin Lixandru, inspector şcolar general Bucureşti.

Acelaşi mesaj vine şi din partea ministrului Educaţiei. Dascălii însă discută dacă să participe la festivităţi ori la protestul din faţa Guvernului în prima zi de şcoală. Iar sindicatele din educaţie cer profesorilor că de marţi, 9 septembrie, doar să supravegheze elevii şi să nu predea până când Guvernul nu renunţă la reforma din sistem, care le aduce mai multe ore lucrate fără majorări salariale.

