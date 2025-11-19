Video Elevii români, fără orientare vocaţională. Aproape jumătate dintre ei nu ştiu ce cale să aleagă
Aproape jumătate dintre elevii din România nu ştiu ce cale să aleagă când vine vorba despre orientarea în carieră. Chiar dacă au auzit de consilierea vocaţională, nu au participat niciodată la un astfel de curs. Curricula şcolară nu cuprinde materii dedicate dezvoltării personale, iar un singur consilier de specialitate trebuie să discute cu aproape 900 de copii.
Teama de eşec şi nesiguranţa legată de viitor sunt principalele provocări ale elevilor de clasa a şaptea sau a opta, dar şi a celor de a unsprezecea sau a douăsprezecea atunci când se gândesc la următoarea etapă educaţională.
Spre deosebire de Alex, care e descis că vrea să dea la medicină, colega lui, Elizabeth, e încă indecisă pentru facultate.
Consiliere se face teoretic la toate nivelurile de învăţământ. Mai ales la orele de Dirigenţie. Nu ca o materie separată, însă, aşa cum îşi doresc copiii.
Elevii din 18 şcoli au experimentat deocamdată evaluări vocaţionale cu sprijinul unui ONG.
Ideal ar fi, spun specialiştii, ca aceşti consilieri să se ocupe doar de dezvoltarea personală a copiilor, şi nu şi de alte norme didactice.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰