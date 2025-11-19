Aproape jumătate dintre elevii din România nu ştiu ce cale să aleagă când vine vorba despre orientarea în carieră. Chiar dacă au auzit de consilierea vocaţională, nu au participat niciodată la un astfel de curs. Curricula şcolară nu cuprinde materii dedicate dezvoltării personale, iar un singur consilier de specialitate trebuie să discute cu aproape 900 de copii.

Teama de eşec şi nesiguranţa legată de viitor sunt principalele provocări ale elevilor de clasa a şaptea sau a opta, dar şi a celor de a unsprezecea sau a douăsprezecea atunci când se gândesc la următoarea etapă educaţională.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Spre deosebire de Alex, care e descis că vrea să dea la medicină, colega lui, Elizabeth, e încă indecisă pentru facultate.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Consiliere se face teoretic la toate nivelurile de învăţământ. Mai ales la orele de Dirigenţie. Nu ca o materie separată, însă, aşa cum îşi doresc copiii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Elevii din 18 şcoli au experimentat deocamdată evaluări vocaţionale cu sprijinul unui ONG.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ideal ar fi, spun specialiştii, ca aceşti consilieri să se ocupe doar de dezvoltarea personală a copiilor, şi nu şi de alte norme didactice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰