Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Guvernul scoate la concurs peste 400 de posturi în creșe

Guvernul a aprobat vineri, printr-un memorandum, organizarea concursului pentru ocuparea a 404 posturi din 19 creşe, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 16:07
Imagine din interiorul creşei nr.131 - "Teiul Doamnei" - Hepta

Creşele au fost finalizate în cadrul programului guvernamental "Sfânta Ana", fiind construite cu sprijinul PNRR şi al Programului naţional de construcţii de interes public sau social.

"Din cele 404 posturi, 229 de posturi sunt în cadrul creşelor arondate şcolilor, cu finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, şi 175 de posturi în cadrul creşelor arondate primăriilor, cu finanţare de la administraţiile publice locale", conform unui comunicat transmis de Executiv.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Program guvernamental pentru construirea a 110 creșe în toată țara

Prin acest program guvernamental, se finanţează construirea a 110 creşe la nivel naţional. Dintre acestea, 19 au fost finalizate în următoarele localităţi: Piteşti, Marghita şi Oradea (Bihor), Bistriţa Năsăud, Caraş-Severin, Călăraşi, Câmpia Turzii şi Gherla (Cluj), Drobeta-Turnu Severin, Târnăveni (Mureş), Ploieşti, Carei (Satu-Mare), Mediaş (Sibiu), Câmpulung Moldovenesc (Suceava), Huşi (Vaslui), Râmnicu-Vâlcea, Vişeu de sus (Maramureş), Şimleul Silvaniei (Sălaj).

"Scoaterea la concurs a acestor posturi se face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor aprobate pentru asigurarea în drepturile salariale ale personalului încadrat", menţionează sursa citată.

Ministerul Educaţiei informează pe Facebook că va anunţa în curând calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor.

"Mă bucur că am găsit mecanismele, chiar în condiţii de criză fiscal-bugetară, să aprobăm aceste posturi, educaţia timpurie fiind una dintre liniile de dezvoltare asumate şi prin Raportul QX", a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

guvern crese memorandum concurs
Înapoi la Homepage
Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ!
Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ!
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
Comentarii


Întrebarea zilei
În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază?
Observator » Educaţie » Guvernul scoate la concurs peste 400 de posturi în creșe