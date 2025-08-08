Guvernul scoate la concurs peste 400 de posturi în creșe

Creşele au fost finalizate în cadrul programului guvernamental "Sfânta Ana", fiind construite cu sprijinul PNRR şi al Programului naţional de construcţii de interes public sau social.

"Din cele 404 posturi, 229 de posturi sunt în cadrul creşelor arondate şcolilor, cu finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, şi 175 de posturi în cadrul creşelor arondate primăriilor, cu finanţare de la administraţiile publice locale", conform unui comunicat transmis de Executiv.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Program guvernamental pentru construirea a 110 creșe în toată țara

Prin acest program guvernamental, se finanţează construirea a 110 creşe la nivel naţional. Dintre acestea, 19 au fost finalizate în următoarele localităţi: Piteşti, Marghita şi Oradea (Bihor), Bistriţa Năsăud, Caraş-Severin, Călăraşi, Câmpia Turzii şi Gherla (Cluj), Drobeta-Turnu Severin, Târnăveni (Mureş), Ploieşti, Carei (Satu-Mare), Mediaş (Sibiu), Câmpulung Moldovenesc (Suceava), Huşi (Vaslui), Râmnicu-Vâlcea, Vişeu de sus (Maramureş), Şimleul Silvaniei (Sălaj).

"Scoaterea la concurs a acestor posturi se face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor aprobate pentru asigurarea în drepturile salariale ale personalului încadrat", menţionează sursa citată.

Ministerul Educaţiei informează pe Facebook că va anunţa în curând calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor.

"Mă bucur că am găsit mecanismele, chiar în condiţii de criză fiscal-bugetară, să aprobăm aceste posturi, educaţia timpurie fiind una dintre liniile de dezvoltare asumate şi prin Raportul QX", a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰