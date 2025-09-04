Doar câteva zile ne mai despart de începerea anului şcolar, iar pe grupurile de părinţi sunt discuţii aprinse. Începe sau nu, şcoala? Se face sau nu, festivitate de deschidere a anului şcolar? Merg dascălii la protestul din Piaţa Victoriei, în loc să fie prezenţi la şcoală? Sunt doar câteva dintre întrebările care circulă pe grupurile de părinţi.

Părinţii sunt nelămuriţi în ceea ce priveşte ziua de luni. Aşteaptă veşti, pe site-ul şcolii, pe grupurile online de părinţi, dacă să îi ducă sau nu pe elevi la şcoală, dacă va exista o festivitate, dacă se vor face ore, dacă va fi protest sau dacă elevii vor primi absenţe pentru că nu se duc la şcoală.

Directorii de şcoli spun că încă se votează în consiliile profesorale cum va arăta aceasta zi de luni.

Cei mai mulţi au confirmat însă că festivităţile nu vor exista.

Articolul continuă după reclamă

Un liceu din Capitală, de exemplu, va primi elevii nou înscrişi. Aceştia se vor întâlni cu diriginţii şi vor face schimb de contacte, vor face un grup online, dar nu vor face ore. Toţi ceilalţi elevi nu vor fi primiţi la liceu nici cu aplauze, nici cu imnul şcolii, nici cu bomboane, nici cu baloane. Deci festivitatea e cu siguranţă anulată.

Între timp, profesorii continuă protestele. Luni va avea loc un miting la care sunt aşteptate 30.000 de persoane. Acestea se vor întâlni dimineaţa în faţa Guvernului, iar după-amiază vor ajunge în faţa Palatului Cotroceni.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰