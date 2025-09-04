Video Haos şi incertitudine la început de an şcolar. Părinţii şi elevii nu ştiu ce să facă
Doar câteva zile ne mai despart de începerea anului şcolar, iar pe grupurile de părinţi sunt discuţii aprinse. Începe sau nu, şcoala? Se face sau nu, festivitate de deschidere a anului şcolar? Merg dascălii la protestul din Piaţa Victoriei, în loc să fie prezenţi la şcoală? Sunt doar câteva dintre întrebările care circulă pe grupurile de părinţi.
Părinţii sunt nelămuriţi în ceea ce priveşte ziua de luni. Aşteaptă veşti, pe site-ul şcolii, pe grupurile online de părinţi, dacă să îi ducă sau nu pe elevi la şcoală, dacă va exista o festivitate, dacă se vor face ore, dacă va fi protest sau dacă elevii vor primi absenţe pentru că nu se duc la şcoală.
Directorii de şcoli spun că încă se votează în consiliile profesorale cum va arăta aceasta zi de luni.
Cei mai mulţi au confirmat însă că festivităţile nu vor exista.
Un liceu din Capitală, de exemplu, va primi elevii nou înscrişi. Aceştia se vor întâlni cu diriginţii şi vor face schimb de contacte, vor face un grup online, dar nu vor face ore. Toţi ceilalţi elevi nu vor fi primiţi la liceu nici cu aplauze, nici cu imnul şcolii, nici cu bomboane, nici cu baloane. Deci festivitatea e cu siguranţă anulată.
Între timp, profesorii continuă protestele. Luni va avea loc un miting la care sunt aşteptate 30.000 de persoane. Acestea se vor întâlni dimineaţa în faţa Guvernului, iar după-amiază vor ajunge în faţa Palatului Cotroceni.
