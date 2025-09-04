Şi în timp ce începutul şcolii este încă sub semnul întrebării, un proiect de lege al parlamentarilor AUR naşte noi dezbateri între părinţi. Mai exact, proiectul prevede ca la începutul fiecărei zile de şcoală, elevii şi profesorii să intoneze imnul României şi să spună rugăciunea "Tatăl Nostru".

Copiii ar urma să-şi înceapă fiecare zi de şcoală cu intonarea imnului României şi cu rostirea rugăciunii "Tatăl nostru". Este un proiect de lege depus de parlamentarii AUR ieri, 3 septembrie, în Parlament, proiect care le dă dreptul directorilor de şcoli şi grădiniţe dacă aceste momente solemne vor fi introduse în programa şcolară.

Imnul ar deveni obligatoriu, în timp ce rugăciunea ar rămâne opţională, iar cei care aleg să nu participe nu vor fi sancţionaţi şi nici nu vor fi traşi la răspundere. Activităţile ar putea avea loc fie în clase, fie în curtea şcolii, alături de elevi, profesori sau chiar de directorul instituţiei.

