Începe înscrierea la Bac 2026. Documente necesare, unde se depun şi alte informaţii utile

Elevii de clasa a XII-a și a XIII-a se pregătesc pentru una dintre cele mai importante etape ale anului școlar: înscrierea la examenul de Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul oficial și lista documentelor necesare.

Ministerul Educației a anunțat calendarul pentru examenul de Bacalaureat 2026, inclusiv perioada în care elevii se pot înscrie. Dosarele se depun la liceele unde candidații au studiat.

Examenul de Bacalaureat 2026 intră în etapa înscrierilor, iar elevii de clasa a XII-a și a XIII-a trebuie să depună dosarele în perioada stabilită de Ministerul Educației. Înscrierea este obligatorie pentru toți candidații care vor să participe la probele examenului național.

Potrivit calendarului oficial, înscrierile pentru sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026 au loc, în general, în luna iunie, înainte de începerea probelor scrise.

Documente necesare pentru înscrierea la BAC 2026

Elevii trebuie să pregătească mai multe documente obligatorii pentru înscriere. Lista poate varia ușor în funcție de unitatea de învățământ, însă în general sunt solicitate:

cerere-tip de înscriere;

copie după cartea de identitate;

certificat de naștere – copie;

foaie matricolă;

fotografie tip buletin, dacă este solicitată;

adeverință pentru absolvenții din promoțiile anterioare;

documente privind echivalarea competențelor, acolo unde este cazul.

În unele licee, anumite documente sunt deja existente în dosarul elevului, iar candidații trebuie doar să confirme înscrierea.

Unde se depun dosarele pentru Bac 2026

Dosarele pentru Bacalaureat 2026 se depun:

la secretariatul liceului unde elevul studiază;

la centrul de înscriere stabilit de inspectoratul școlar, în cazul absolvenților din promoțiile anterioare.

În majoritatea liceelor, procedura este organizată direct prin diriginți și secretariatele unităților de învățământ.

Cine poate să dea bacul în 2026

La Bacalaureat 2026 se pot înscrie:

elevii din clasele terminale de liceu;

absolvenții din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul;

candidații care doresc să susțină din nou anumite probe pentru mărirea notei.

Participarea la examen este condiționată de încheierea situației școlare și promovarea tuturor claselor liceale.

Ce se întâmplă cu elevii care au de dat examene de corigenţă

Elevii care au corigențe nu se pot înscrie la Bacalaureat 2026 până nu își încheie situația școlară. Dacă un elev rămâne corigent la una sau mai multe materii, trebuie să susțină examenele de corigență. Doar după promovarea corigențelor poate fi declarat absolvent de liceu și se poate înscrie la BAC. Dacă nu promovează corigența, nu poate susține examenul de Bacalaureat în sesiunea respectivă.

Calendarul Bacalaureatului 2026 – sesiunea iunie-iulie

2–4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a

Evaluarea competențelor

8–10 iunie 2026 – Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

10–11 iunie 2026 – Competențe lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

11–12 iunie 2026 – Competențe într-o limbă de circulație internațională (proba C)

15–17 iunie 2026 – Competențe digitale (proba D)

Probele scrise

29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b)

Rezultate și contestații

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

8–9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

9–10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

