Mai este fix o săptămână până la deschiderea noului an școlar, iar administraţiile locale continuă experimentele făcute pe elevi. În Constanţa, mai multe şcoli au intrat în renovare iar părinţii nu ştiu nici acum unde vor învăţa copiii lor. Mai grav, pentru că nu există clase disponibile, elevii mici din ciclul primar ar putea fi obligaţi să înveţe după-amiază. Fapt de neacceptat pentru părinţi dar şi ilegal.

Douăzeci de școli din orașul Constanța sunt în renovare, iar elevii lor ar trebui să fie relocați la alte unități de învățământ. Cea mai mare problemă apare când elevii din clasele primare ar urma să învețe după-amiază, lucru nepermis de lege. Este și cazul școlii 37, unde renovările sunt programate pentru 18 luni.

"Legea învățământului preuniversitar numărul 198/2023 care spune că procesul educațional se desfășoară în maxim 2 schimburi, iar în ceea ce privește cursurile pentru elevii de clasa pregătitoare și clasele 1 și a 2-a nu vor începe înainte de ora 8 și nu se vor termina mai târziu de ora 14", spune un părinte.

"Școala ne-a pus la dispoziție un spațiu, dar este în program de după-amiază, ceea ce nu este benefic pentru un copil de clasa 1, când începe să scrie, când sunt, de fapt, primii pași în viață", susţine alt părinte.

Articolul continuă după reclamă

Greu ar fi și pentru părinți, căci cei mai mulți şi-au coordonat programul de lucru cu cel de şcoală al copiilor.

"Pe cea mică o duc la grădiniță de dimineață, după aceea trebuie să-l duc pe cel mare după-amiază la școală, nu știu cum o să mă împart", spune îngrijorată o mamă.

"Soluția este să ne găsim un spațiu de dimineață neapărat pentru că, e cazul meu, eu sunt o mamă singură cu 2 fetițe gemene, nu mă ajută absolut nimeni, nu am cum să las serviciul, trebuie să muncesc", susţine altă mamă.

Părinții spun că Inspectoratul Şcolar Judeţean i-a trimis pe ei să ceară la Primăria Constanța alte şcoli în care copiii să fie relocați. Primăria spune, însă, că nu poate face nimic.

"Inspectoratul Şcolar nu ne aprobă relocarea în after, au zis că e vorba de siguranța copiilor, că trebuie numai în unități de stat și în infrastructura pe care ne-o pune la dispoziție primăria", a declarat Iuliana Marcoșanu, director școală.

"O variantă ar fi ca cancelariile de la școlile din împrejurimi să fie transformate temporar, cât durează lucrările de reabilitare la școala noastră, să fie transformate în săli de clasă", susţine un părinte.

Zilele trecute, și la Școala 24 din Constanța a fost pornită o revoltă, după ce conducerea unității de învățământ a anunțat că elevii vor fi relocați într-o clădire aflată într-o stare precară, iar părinții sunt nevoiți să scoată bani din buzunar dacă vor să le ofere un spațiu decent copiilor. Mai mult, la aceeași școală, conducerea școlii a demisionat chiar înainte de începerea noului an școlar.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Reuşiţi să vă luaţi zilele libere aşa cum vă doriţi sau depinde de angajator? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰