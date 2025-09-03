La 9 ani, Matias Aneculăesi e Super Campion Mondial la aritmetică mentală

La Iași, într-o sală de clasă obișnuită, un băiat de doar 9 ani transformă matematica într-un spectacol. Se numește Matias Aneculăesi , este elev în clasa a III-a la Școala Primară „Carol I” și, în acest an, a cucerit titlul de Super Campion Mondial la Aritmetică Mentală , la categoria lui de vârstă.

Matias a învățat aritmetica mentală folosind abacul japonez Soroban. La început l-a manevrat cu degetele, dar acum îl vizualizează doar cu mintea și mută bilele imaginar. Rezultatul? O viteză de calcul uluitoare. În competiții, minutele se scurg repede, iar sute de operații matematice trebuie rezolvate fără greș.

În martie, Matias a câștigat „Smarty Challenge” la Iași. În iunie, a ajuns în Belgia, unde la „AMAKIDS CUP 2025” a învins 150 de concurenți din 20 de țări, rezolvând 260 de calcule în doar 9 minute. Apogeul a venit în august, la Dubai, la „Smart Kids 2025”: peste 200 de participanți din 17 țări, 300 de calcule în 10 minute, și un singur Super Campion – Matias, primul român cu acest titlu.

Pentru el, matematica nu e doar o materie de școală, ci un univers propriu. „În Palatul Minții mele eu stăpânesc numerele. Le adun sau le scad cu viteză maximă, fără să obosesc”, spune copilul, cu o naturalețe care dezvăluie atât precizia calculelor, cât și bucuria jocului.

Specialiștii spun că aritmetica mentală dezvoltă nu doar abilitățile de calcul, ci și concentrarea, memoria și disciplina. În cazul lui Matias, toate acestea se văd clar. Dincolo de matematică, practică atletism, scrimă, robotică și arte plastice – un echilibru rar pentru vârsta lui.

În această toamnă, va reveni în Dubai pentru două competiții de top: „HORUS 11 – World Mathematics League” și „WAMAS 2025”. Fiecare îi poate aduce noi trofee, dar pentru România, valoarea e deja confirmată.

Performanța lui Matias a fost recunoscută și prin includerea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Platforma adună tineri excepționali din educație, știință, artă și sport și le oferă vizibilitate și sprijin pentru pașii următori.

La doar 9 ani, Matias Aneculăesi arată că România are copii care pot urca pe podiumurile lumii prin inteligență, disciplină și pasiune. O lecție simplă și puternică, din Iași pentru întreaga lume.

