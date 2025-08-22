Antena Meniu Search
Ministerul Educației: 98,6% dintre profesorii titulari rămân în aceeași școală după creșterea normei

Aproximativ 98,6% dintre profesorii titulari au rămas în aceleași unități școlare, iar ceilalți aproximativ 1,4% își vor constitui normele și de la alte unități școlare, după creșterea normei didactice, a anunțat vineri Ministerul Educației.

de Redactia Observator

la 22.08.2025 , 13:02
Ministerul Educației a transmis vineri o serie de informați preliminare privind constituirea normei didactice în învățământul preuniversitar în contextul legii fiscal-bugetare.

Creșterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână a generat redefinirea normelor didactice pentru noul an școlar.

Profesorii titulari au rămas pe posturi

Astfel, pe baza informațiilor furnizate de inspectoratele școlare la finalul perioadei de constituire a normelor la nivelul unităților de învățământ, în cazul profesorilor titulari, aproximativ 98,6% au rămas în aceleași unități școlare, iar ceilalți aproximativ 1,4% își vor constitui normele și de la alte unități școlare.

„Creșterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână permite elevilor o mai mare interacțiune cu profesori-titulari, dar, așa cum preciza ministrul Educației și Cercetării, acest lucru trebuie dublat de o reducere a încărcării birocratic-administrative din timpul general de lucru, demers pe care ministerul îl are în analiză. De asemenea, prin reglementările ministerului pentru implementarea legii fiscal-bugetare (L141/2025) s-a avut în vedere posibilitatea de a evita fragmentarea normelor didactice acolo unde acestea erau deja fragmentate în 3 sau mai multe unități scolare”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Conform acestuia, săptămâna viitoare vor fi distribuite normele pentru suplinitori și ulterior numărul de ore disponibile pentru plata cu ora.

