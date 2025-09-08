Prima zi de şcoală a început cu o absenţă pentru copiii ai căror părinţi NU au vrut să dea apa caldă şi plaja relaxantă pe începutul de an incert şi stresant. aşa că plaja a fost şi astăzi destul de plină. Şi cum la şcoală orele se vor ţine şi nu prea, mulţi au decis să-şi prelungească vacanţa până la finalul săptămâmii. Au parte de tarife speciale şi vara din toamnă este parcă mai frumoasă decât cea din plin sezon.

Clopoțelul care a sunat începutul anului şcolar nu s-a auzit şi pe litoral. Acolo zgomotul valurilor a ţinut locul vacarmului din prima zi, spre bucuria elevilor care şi-au prelungit vacanţa cu acordul părinţilor. Un exemplu sunt Carla și Ana, extrem de bucuroase că pot profita de marea caldă şi soarele plăcut de pe 8 septembrie.

"Astăzi am chiulit cum ar veni. Și este și ziua mea"

"O să le povestesc că am fost la mare și că a fost o vreme super caldă și o să le fac scoici cadou", au spus ele.

Articolul continuă după reclamă

Asemeni celor două surori, mulţi copii au lipsit astăzi de la şcoală motivat. Părinţii lor au vrut să scape de aglomeraţia de pe autostradă şi să le mai ofere un strop de răsfăţ şi relaxare înainte ca lecţiile să devină grele şi lungi.

"Toată familia ne-am luat concediu, de la mic la mare, am întrerupt și fetița de la grădiniță, prima zi nu contează, vom sta până sâmbătă, cât va fi vreme bună"

"Prima zi știam că nu se va face școală sau multe activități și am zis să profităm și astăzi", au spus părinţii.

"Pentru săptămâna aceasta, gradul de ocupare este undeva 20-25%, iar în weekend rata de ocupare este de 90%", spune Iulian Tenie, manager hotel.

Pe mulţi turişti i-a convins protestul profesorilor şi incertitudinea legată de începutul anului şcolar, la asta s-au adăugat tarifele de nerefuzat. Şi pentru că au văzut că au pentru cine, hotelierii au plusat cu oferte pentru toate gusturile.

"Avem rezervări și pentru perioada următoare. Noi avem două oferte, una ce include o ciorbiță și un desert în fiecare zi la minim 2 nopți achiziționate, unde prețurile pornesc de la 370 de lei pe noapte, iar pentru cei care nu doresc oferta, avem un discount de 10%, iar prețurile pornesc de la 330 de lei pe noapte, camera dublă cu mic-dejun inclus", spune Elena Tiba, manager hotel.

"Este o vacanță aprobată de părinți, adică prelungită, se poate și așa ceva. Prima zi e mai mult așa o paradă a modei", spune un tată.

Unde mai pui că toamna vine şi cu viroze, iar aerosolii de la malul mării sunt exact ceea ce medicul recomandă. chiar şi aşa, majoritatea hotelurilor vor pune lacătul pe ușă pe 15 septembrie. Meteorologii spun însă că vremea continuă să ţină cu turiştii cel puţin până la sfârşitul verii astronomice, adică pe 22 septembrie.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Susţineţi protestul profesorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰