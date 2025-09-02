Studenții se alătură protestului dascălilor. Profesorii, dar și educatorii de la grădinițe le spun părinților că încă nu se știe, dar că mai mult ca sigur, nu pe 8 septembrie va începe şcoala. Ministrul Educației spune, însă, că elevii ar trebui să fie la școală, pentru că va avea cine să-i supravegheze.

Sindicatele din învăţământ vor ieşi luni în stradă, în faţa Guvernului şi Palatului Cotroceni. Profesorii sunt nemulţumiţi că trebuie să lucreze mai multe ore pe aceleaşi salarii, și mulți nu par dispuși să predea nici de marți încolo. Ministrul Educaţiei anunţă în exclusivitate pentru Observator că măsurile de criză sunt temporare şi că ar putea fi anulate peste un an.

"Nu ştiu ce activităţi şi câte vor face, dar copiii vor intra la clasă şi vor fi supravegheaţi. Mesajul meu simplu este da, şcoala începe în data de 8" a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David.

Reporter: A doua zi, marti, totul revine la normal?

Daniel David: Nu ştiu, eu sper că da.

Una la minister, alta la şcoală. Profesorii sunt hotărâţi să boicoteze debutul noului an şcolar. Iar de marţi, dascălii din toată ţara sunt îndemnaţi doar să supravegheze elevii, fără să predea.

Măsurile care le-au stârnit nemulţumirea sunt temporare şi necesare ca salariile şi bursele să poată fi asigurate până la sfârşitul anului, explică ministrul Educaţiei. Până atunci însă, unii profesori titulari vor fi nevoiţi să lucreze în mai multe şcoli pentru o normă întreagă. Iar clasele vor găzdui mai mulţi elevi decât până acum.

"Nu ştiu de ce să te simţi jignit, pentru că este un adevăr, este clar că dacă ai mărit numărul, la unele clase să trebuiască să ai o bancă sau două bănci, evident că acele bănci nu vin goale" a mai spus Daniel David.

Un lucru e clar. Pe 8 septembrie, multe catedre vor fi goale. Cele mai mari organizaţii sindicale din învăţământ anunţă că vor picheta sediul Guvernului şi vor merge în marş până la Palatul Cotroceni. În ţară, sute de dascăli au ieşit deja în stradă.

Ce spun cadrele didactice: Foarte mulţi copii vor abandona şcoala

"Peste 10 ani nu contează dacă mai avem puţini copii şi aceia mai puţin educaţi, dacă părăsesc ţara, că nu găsesc locuri de munca în România, pentru ei nu contează" a spus Ion Zoican, preşedintele FSLI Mehedinţi.

"Măsuri aberante, care nu au nicio legătură cu ce se întâmplă în teritoriu. S-au gandit că în urma comasărilor foarte mulţi copii vor abandona şcoala?" a întrebat un cadru didactic prezent la protest.

"În plus, faţă de creşterea normei didactice Ministerul Educatiei pregăteşte pentru anul viitor reducerea numărului de ore pentru o limbă străină, de exemplu germana, spaniola, franceza. În schimb creează catedra de latină, o limbă moartă" a spus o altă protestatară.

După şcoală, şi prima zi de facultate este sub semnul întrebării. Organizaţiile studenţeşti fac apel la studenţii din toată ţara să spună "prezent" la mitingul din Piaţa Victoriei.

