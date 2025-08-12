Haos în sistemul de învăţământ cu mai puţin de o lună înainte de începerea anului şcolar. Directorii trebuie să refacă programul profesorilor şi comasările de clase, iar dascălii să îşi rezolve naveta pentru a avea norma didactică completă, cu două ore suplimentare pe săptămână. Cei mai afectaţi de măsurile Guvernului sunt suplinitorii, care ar putea rămâne fără joburi.

Directorii numără materiile şi profesorii la care normele trebuie completate. La Colegiul Ion Luca Caragiale din Bucureşti, unde învaţă 1200 de elevi, 7 dascăli au nevoie de ore în plus din toamnă. Soluţia este adăugarea unor opţionale din lista ministerului educaţiei până la 20 de ore pe săptămână.

"Stăm pe telefoane cu directori, avem colegi în două unități, câte ore are la ține, câte ore are la mine, trebuie să facem consiliul de administrație, e vacanță. Elevii vor fi victime colalterale așa cum suntem și noi. Toată atmosfera este foarte proastă, elevii sunt supărați, părinții sunt supărați, noi suntem supărați", spune Andreia Bodea, director la Colegiul I.L. Caragiale.

La doi paşi distanţă, directorea Şcolii sfinții voievozi are de rezolvat aceeaşi situaţie. Pentru că predă matematică trebuie să caute şi altă şcoală la care să facă naveta. Aici, jumătate dintre suplinitori au rămas fără job.

"Voi putea face aici în școală 8 sau 12 ore multiplu de patru, iar celelalte 12 sau 8 până la 20 le voi avea rezervate într o altă unitate școlară. 10 26 Naveta de colo colo va fi grea. 19 48 nu știu cum se vor descurcă colegii din mediul rural", spune Daniela Voinea, director la şcoala Sf. Voievozi.

Probleme mari vor fi mai ales la şcolile mici de la ţară

Alexandra Enache predă de aproape 30 de ani, iar școală din Malu Spart se va comasa cu altă unitate pentru că numărul total de elevi este de doar 360. Noile reguli cer minimum 500.

"Am 13 copiii, colegă mea tot 13, dar ținându-se cont de numărul minim la clasă, nu îndeplinim această condiție și se vor comasa clasele. Va trebui să ne căutăm un alt loc de muncă", spune Alexandra Enache, învățătoare la școală Malu Spart.

Sindicatele din învăţământ ameninţă în continuare cu proteste dacă Guvernul nu va renunţa la măsuri.

"Pe 8 septembrie, școală nu va începe, vom boicota începutul anului școlar în fața guvernului României și în fața Palatului Cotroceni", spune Marius Nistor.

Profesorii nemulțumiți de această situație mai au o singură opțiune - pot opta din proprie inițiativă pentru diminuarea normei didactice. Ce înseamnă acest lucru? Și diminuarea salariului aferent, implicit. 15.000 de profesori vor fi afectaţi de reformă, estimează sindicaliştii.

