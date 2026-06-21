Programul copiilor e tot mai aglomerat şi seamănă mai degrabă cu agenda unui adult. Între teme, meditații şi cursuri, cei mici au tot mai puțin timp pentru ceea ce îi face copii: joaca. Iar când joaca dispare din program, se pierde şi o parte importantă din procesul lor de creștere. Pentru că, dincolo de râsete și energie consumată, jocul este locul copiii învață să aibă încredere în propriile forțe.

Joaca este foarte importantă pentru dezvoltarea copiilor. Doar că, de dimineață până seara, mulți trec dintr-o activitate în alta: școală, teme, meditații, cursuri. Iar un program atât de plin lasă tot mai puține ferestre pentru distracţie.

Anisia are 9 ani şi are deja o agendă extrem de încărcată.

"Am timp de joc marţea, joia şi vinerea. Luni şi miercuri am şcoală, după after şi după mă ia mama şi mă duce la balet, după rămân la contemporan şi după la taekwondo", a spus Anisia Marcan, elevă clasa a II-a.

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Puţin timp liber îi mai rămâne şi lui Ayan, după ce merge de la şcoală la after şi apoi la fotbal.

Ayan Menabit: Consider că am un program încărcat.

Reporter: Ţi-ar place să te joci mai mult?

Ayan Menabit: Da.

Deşi se bucură de activităţile sportive alese, părinţii lor încearcă pe cât posibil să le asigure şi timp liber copiilor. Un studiu recent arată că 95% dintre părinţii din România consideră esenţială joaca pentru dezvoltarea copiilor.

"Mă bucur că încă îi place foarte mult joaca în aer liber, decât orice device. Se joacă măcar de calitate. Dacă nu la fel de mult ca noi, că stăteam de dimineaţa până seara afara", a spus Simona Marcan, mama Anisiei.

"La şcoală stau în bancă, învaţă ce e necesar, dar dezvoltaea lor cea mai mult e din joacă. De ieşit afară cu copiii sau antrenamente sportive", a spus şi Ervin Menabit, tatăl lui Ayan.

Chiar şi preşcolarii au din ce în ce mai puţin timp liber. De aceea educatoarele se asigură că echilibrează momentele de învăţare cu cele de joacă.

"Jumătate din timp e destinat jocului şi activităţilor în aer liber, iar cealaltă jumătate facem caieţele şi fişe", a spus Diana Nistor, educatoare.

"Prin joc, copiii învaţă să devină empatici. Îşi dezvoltă creativitatea, învaţă să relaţioneze, îşi dezvoltă limbajul, învaţă reguli, responsabilitaţi", a declarat Elena Stambuli, psiholog.

În funcţie de vârstă, un copil are nevoie de o oră până la patru ore de joacă pe zi, fie că e vorba despre alergat în parc, jocuri de grup sau timp petrecut cu fraţii sau prietenii.