De unde este bine, nu pleacă nimeni, nici măcar berzele. Într-o comună din județul Covasna, o barză a devenit răsfăţata localnicilor, după ce a renunţat să migreze în ţările calde. Atent îngrijită de săteni, pasărea şi-a petrecut iarna în cuibul ei, cu mâncare din belșug și "ajutor pentru încălzire" din partea întregii comunităţi.

Gobi e, poate, cea mai rezistentă barză. A îndurat temperaturile extrem de scăzute de peste iarnă şi a ajuns răsfăţata localnicilor de aici din Ghidfalău, judeţul Covasna.

Reporter: Daţi de mâncare la barză?

Ildiko: Da, da, acolo merg!

Ildiko i-a devenit berzei părinte adoptiv. A hrănit-o, a ocrotit-o şi tot ea a contactat o asociație de protecție a păsărilor pentru a afla cum să o ajute să treacă de iarnă cu bine.

"Am făcut foc şi, acolo cum s-a încălzit pământul, acolo a venit şi la mâncare. Şi noaptea am mers ca să văd că nu cumva a îngheţat. Nici n-am gândit că rezistă toată iarna" a spus Zsigmond Ildiko, localnică.

Gobi a devenit rapid favorita localnicilor din Ghidfalău. Nu i-au lipsit nici mesele, nici afecțiunea oamenilor. Îndrăgostiţi de barza care a refuzat să plece spre ţările calde, copiii din comună au strâns bani din care i-au cumpărat mâncare.

Localnică: I-au luat gâturi de pui muscă

Reporter: Dumneavoastră vă place barza asta?

Localnică: Păi cum să nu-mi placă?

Reporter: De ce vă place?

Localnică: Păi pentru că e un animal prietenos.

Reporter: Dar i-a fost bine în Ghidfalău?

Bărbat: Foarte bine

Reporter: Dumneavoastră vă e dragă barza asta?

Bărbat: Da

"Cum să nu îmi placă? De animale trebuie să avem grijă, în orice situație", a spus o localnică.

Specialiştii spun că astfel de situaţii sunt din ce în ce mai frecvente în ţara noastră: pentru că iernile sunt tot mai blânde, iar hrana se găseşte foarte uşor, berzele nu mai migrează. Iar vina ar fi tot a oamenilor… de bine.

"Oamenii au fost de bună credinţă. Trebuie lăsate în pace animalele sălbatice, pentru că ăsta e ciclul natural. Se poate transforma într-un lucru care nu-i neapărat bun pentru barză" a spus Dan Ionescu, ornitolog.

În mod normal, berzele pleacă spre Africa începând cu luna august şi se întorc, cel mai devreme, la final de februarie, când pământul se dezgeaţă şi hrana devine disponibilă. În Ghidfalău semnalul îl dă Gobi care în această dimineaţă, pentru a doua zi consecutiv, nu a mai zburat grăbită să primească porția de carne de pui obișnuită, semn că și-a găsit singură hrana în lunca Oltului.

