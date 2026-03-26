Rezultate simulare Bac 2026. Când şi cum se anunţă

Peste 100.000 de elevi din întreaga Românie au susţinut probele de la simularea examenului național de Bacalaureat 2026.

Au lipsit câteva zeci de mii de elevi, atât din motive personale, cât şi din motive care nu au ţinut de ei, ştiut fiind faptul că anumiţi profesori au decis să boicoteze aceste probe, din cauza condiţiilor din învăţământ.

Probele de la simulare Bac au fost susţinute în perioada 23-26 martie, iar rezultatele finale ar urma să fie anunţate pe 3 aprilie.

Rezultatele de la simulare Bac 2026 se anunţă pe 3 aprilie

După ce au susţinut proba la Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului, proba la alegere a profilului și specializării şi proba Limba și literatura maternă, elevii aşteaptă cu nerăbdare să afle rezultatele obţinute.

În principiu, notele obţinute de elevi au doar caracter informativ, urmând ca acestea să arate nivelul de pregătire la care se află elevii şi cât mai au de lucru pentru a se prezenta la un nivel cât mai bun la examenul din vară.

Cum vor putea elevii să îşi vadă notele de la simulare

Notele obţinute de elevi la simularea examenului național de Bacalaureat 2026 nu vor fi făcute publice. Notele vor fi prelucrate şi vor fi transmise către fiecare unitate de învăţământ în parte.

Cel mai probabil, notele vor fi anunţate elevilor la fiecare clasă în parte sau poate chiar în mod individual.

Ce se întâmplă cu notele obţinute la simulare

Există informaţii care arată că, în baza notelor obţinute de elevi, se vor face analize atât la nivel de clasă, cât şi în eventuale şedinţe cu părinţii.

Pe de altă parte, se ştie că notele au, mai degrabă, un rol informativ, dar ele pot fi trecute în catalog, în mod individual, la solicitarea scrisă a elevului şi/ sau a părinţilor acestuia.

