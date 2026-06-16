Echipa României a obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Europeană de Fizică 2026, desfășurată la Goteborg, Suedia, în perioada 12-16 iunie, câștigând două medalii de aur, două de argint și una de bronz.

România a strălucit la Olimpiada Europeană de Fizică 2026: 2 medalii de aur, 2 de argint și 1 bronz - Facebook / Ministerul Educației

Toți cei cinci elevi români medaliați sunt de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Condrea și Vlad Bolohan, în timp ce Andrei Vila și Bogdan Ciocârlan au câștigat argintul, iar Teodor Bichir a obținut medalia de bronz.

Lotul național a fost coordonat de conf. univ. dr. Sebastian Popescu, de la Facultatea de Fizică a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, și lect. univ. dr. Mihai Vasilescu, de la Facultatea de Fizică a Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.

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La ediția din acest an a competiției au participat elevi din 41 de țări, inclusiv din afara Europei, invitați în concurs. Ministerul Educației și Cercetării a asigurat sprijinul logistic și financiar pentru participarea lotului României, acoperind costurile de deplasare, taxele de participare și organizarea etapelor premergătoare.

Reprezentanții ministerului și coordonatorii lotului au felicitat elevii, profesorii și părinții pentru rezultate, subliniind performanța deosebită obținută de echipa României la nivel european.