Emoţii cât cuprinde, flori pentru doamne, coroniţe pentru premianţi şi multă bucurie. Aşa au arătat astăzi curţile şcolilor unde, pentru ultima dată în acest an, s-au strigat elevii la careu. Vacanţa mare a început! 79 de zile libere, dar nu pentru toată lumea. Elevii din anii terminali mai au un hop de trecut - evaluarea naţională sau bacalaureatul.

Absolvenţii de clasa a patra şi-au luat adio de la doamna învăţătoare şi deja au planul făcut pentru vacanţa mare.

Elevii unei şcoli din Capitală au fost întâmpinaţi, la serbarea de sfârşit de an, cu un decor numai bun de pus pe Instagram. Covorul roşu a fost piesa de rezistenţă.

"Ne-am gândit că vor fi primiţi pe acest covor roşu, aşa cum sunt primite toate starurile de cinema. Au strălucit, a fost ziua lor! Am luat modelul de la Oscar!" a spus directorul Şcolii Titu Maiorescu, Luiza Moraru.

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La liceu, tabloul se schimbă. Dar coroniţa rămâne. O primesc doar cei care au încheiat anul cu 10 pe linie.

"Un cuvânt care ar putea descrie acest an ar fi progres"

"Autodepăşire!"

"Anul acesta mi-a arătat nu doar la nivel de şcoală, ci la nivel de mentalitate anumite lucruri..." spun elevii.

Reporter: Cum ţi-ai ales ţinuta astăzi?

Elevă: Am vrut să mă îmbrac un pic mai altfel, să mă deosebesc de ceilalţi.

Reporter: Merge cu coroniţa?

Elevă: Nu!

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