40 de minute de chin, o viață în traumă. Coşmarul trăit de o femeie alături de soţul violent: Poliția m-a lăsat baltă, nici din partea părinţilor nu am avut suport

"Îmi este frică tot timpul. Egoul lui de bărbat a fost rănit, el fiind fost cadru militar. Mi-am găsit chirie și în ziua în care am zis că vreau să plec m-a sechestrat în casă, nu aveam acces la medicamente, a spus că de acolo nu pot pleca decât într-un singur mod. A început să dea în mine, m-a prins de umăr, m-a lovit de pereți, mi-a sucit mâinile, a dat cu picioarele. Nu s-a oprit deloc decât în momentul în care eu l-am dezechilibrat lovindu-l în zona intimă", a declarat victima.

40 de minute de chin, o viață în traumă. Victima vorbește cu greu despre ce i s-a întâmplat. Îi vom spune Ana, din motive lesne de înțeles. Și acum, la jumătate de an de la episodul violent, femeia își amintește figura diabolică a celui care a făcut-o să iubească din nou, după două căsnicii eșuate. Doar că "iubirea" a durat fix două săptămâni și s-a încheiat la spital.

"Jigniri, înjosiri, mereu că nu sunt în stare să fac ceva că eu nu știu să țin familia. Îmi limita totul, închidea ușile nu mai aveam cheie la casă. N s-a oprit deloc decât în momentul în care eu l-am dezechilibrat lovindu-l în zona intimă. Am reușit să fug pe un geam până la parter am sărit gardul am ajuns la niște vecini, am căzut la poarta la ei și de acolo s-a chemat salvarea", a mai spus victima.

Atunci, Ana a obținut un ordin de protecție timp de o lună, însă la proces s-a izbit de un nou zid. Agresorul ei a pozat în victimă și a acuzat-o că voia să-l otrăvească. Ba chiar a cerut ca el să fie cel protejat. Dezamăgită și speriată, Ana s-a îmbolnăvit și mai tare. Problemele cardiace și diabetul au obligat-o să se pensioneze. Adevărata salvare a venit, până la urmă, de la un centru pentru victimele violenței în familie, unde Ana se află și acum.

Numărul cazurilor de violență domestică crește

"Poliția m-a lăsat baltă, de la spital mi-au dat drumul a doua zi singură pe stradă. Nici din partea părinților nu am avut un suport adevărat, pentru că ei în gândirea lor femeia trebuie să suporte și să nu-i fac de rușine în sat. Copilul cel mic nu vrea să comunice cu mine deloc. Practic, familia mea sunt doamnele de aici de la centru și echipa mea de medici", mărturiseşte "Ana".

Ca Ana sunt multe alte femei din România care îndură bătăi și abuzuri și care nu știu sau nu pot să ceară ajutor. 200 de baloane albe, cu mesaje antiviolență, au fost împărțite azi pe străzile din Iași, ca un semnal de alarmă de Ziua Internațională a Familiei.

"Vrem să promovăm familia ca un mediu sigur, armonios, fără violență în special. Motivele sunt multe pentru care nu cer ajutor: din frică, rușine, din dependența financiară față de agresor. E foarte ușor de judecat de ce nu pleacă de acolo", a explicat Andra Curalariu, șef Centru servicii integrate pentru victimele violenței în familie.

Ana a reușit, chiar dacă agresorul ei o caută și acum. De fapt, acesta este principalul pericol pentru cele care reușesc să se smulgă din mediul toxic în care trăiesc. Foarte multe cedează și se întorc în brațele agresorilor. În medie, de 8-9 ori. Așa că numărul cazurilor de violență domestică crește, în continuare, alarmant. Numai anul trecut, peste 60.000 de femei au fost bătute, iar 90 dintre ele au murit.

