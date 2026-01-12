Oţelul Galaţi şi-a luat atacant brazilian cotat la 500.000 de euro şi fost la Sivasspor 

Reprezentanţii clubului de fotbal Oţelul Galaţi au anunţat, luni, înregimentarea atacantului brazilian Luan Campos, fost la Sivasspor.

Gălăţenii pariază pe termen lung pe brazilianul de 23 de ani, anunţând că Luan Campos, care evoluează cu preponderenţă în extrema dreaptă, a semnat un contract valabil până în vara lui 2028.

Luan Campos este cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, dar vine la Oţelul Galaţi din postura de jucător liber de contract, după ce s-a despărţit de turcii de la Sivasspor.

În ciuda vârstei fragede, Luan Campos a bifat, deja, mai multe cluburi din diferite ţări, el trecând inclusiv pe la Portimonense (Portugalia) sau Veres Rivne (Ucraina).

Luan Campos a jucat ultimul meci oficial în noiembrie 2025, Erokspor - Sivasspor 2-1, şi a marcat ultimul gol într-un meci oficial în august 2025, în Amedspor - Sivasspor 4-2.

