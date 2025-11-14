500 de oameni din Sectorul 5 al Capitalei, fără gaze din cauza Apa Nova

Aproape 500 de consumatori de pe mai multe străzi din sectorul 5 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, joi, după ce o conductă de distribuţie a gazelor a fost avariată în timpul unor săpături mecanizate făcute de angajaţi ai Apa Nova, anunţă Distrigaz Sud Reţele. Aceeaşi sursă precizează că, la solicitarea ISU, locatarii unor imobile au fost evacuaţi pentru punerea în siguranţă a acestora până la remedierea defecţiunii, informează news.ro.

Distrigaz Sud Reţele a anunţat, joi, că pe mai multe străzi din sectorul 5 al Capitalei a fost întreruptă temporar alimentarea cu gaze naturale, după ce, ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată realizate de către Apa Nova pe strada General Medic Demosthen N. Atanase, s-a produs o avarie la o conductă aferentă reţelei de distribuţie a gazelor naturale.

Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defecţiunii

În aceste condiţii, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă joi, începând cu ora 10:08. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 469 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Petrescu Zaharia, Doctor Capşa Ştefan, Doctor Paulescu Nicolae, Doctor Boicescu Alexandru, General Medic Demosthen N. Atanase, Doctor Bagdasar Dumitru, Carol Davila, Doctor Teodori Iuliu, Ana Davila, Racoviţă Felicia, intrarea General Medic Demosthen N. Atanase şi Şoseaua Cotroceni, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti.

De asemenea, ca urmare a avarierii conductei de canalizare, la solicitarea ISU, au fost evacuaţi locatarii imobilelor din strada General Medic Demosthen N. Atanase nr. 11 şi 12, precum şi cei din blocul A2, din Bulevardul Eroii Sanitari nr. 28, pentru punerea în siguranţă a acestora până la remedierea defectelor.

Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Potrivit sursei citate, reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face joi seară, în jurul orei 18:00.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale, mai precizează Distrigaz Sud Reţele.

