A ajuns "cârtiţa" care va străpunge Carpaţii pentru autostrada A1. Imagini cu transportul agabaritic
"Cârtiţa" care va străpunge Carpaţii Meridionali a ajuns aseară în România, în Portul Constanţa!
Peste 400 de tone au cântărit cele trei transporturi din totalul de peste 3100 de tone care vor ajunge în ţara noastră până la finalul acestei săptămâni.
Instalaţia este folosită în premieră în ţara noastră pentru construcţia Tunelului Poiana, parte a autostrăzii A1 Sibiu - Pitești, pe sectorul montan, care va excava prin rocă dură, într-o zonă cu relief dificil şi alunecări de teren.
Tunelul Poiana va avea o lungime de aproape 2 kilometri şi va fi format din două galerii cu câte două benzi de circulație pe sens. Autostrada va traversa Carpații Meridionali, în zona munților Făgăraș - Cozia.
