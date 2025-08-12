Un bărbat de 26 de ani din Arad a comis, în doar o noapte, două spargeri în locuințe, profitând de faptul că proprietarii se aflau în casă. Din imobile, acesta a sustras bani, diverse bunuri și carduri bancare, pe care ulterior le-a folosit pentru a face cumpărături. Tânărul a fost prins, iar acum se află în arest, fiind cercetat de procurorii arădeni.

A dat două spargeri de locuințe într-o noapte, cu proprietarii în casă. Ce a furat tânărul de 26 de ani - Shutterstock

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad îl cercetrează în prezent pe tânărul în vârstă de 26 de ani pentru furt calificat în formă continuată și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată.

Primul furt a fost comis în timpul nopții în municipiul Arad în timpul nopții, după ce individul a intrat pe o fereastă deschisă, deși proprietarul era în casă.

„În noaptea de 31.07.2025, în intervalul orar 00:30-03:30, inculpatul CTL, prin escaladarea geamului lăsat deschis, a pătruns în apartamentul persoanei vătămate TRDG din municipiul Arad în timp ce aceasta se afla în locuinţă, de unde a sustras două borsete, un rucsac în care se aflau o pereche de adidași și o pereche de mănuși pentru sala de sport, precum și un portofel în care se afla actul de identitate și două carduri bancare, Ulterior, cu cardurile sustrase inculpatul a efectuat, fără consimţământul persoanei vătămate, cumpărături atât la o stație de alimentare, cât și la un magazin alimentar”, a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, potrivit Mediafax.

Articolul continuă după reclamă

Două furturi, cu proprietarii în casă

În imediata apropiere a avut loc al doilea furt, cu mod de operare identic.

„De asemenea, în noaptea de 31.07.2025, în intervalul orar 00:30-03:30, la o distanță de aproximativ 200-300 de metri față de locul primei fapte cu același mod de operare, respectiv prin escaladarea geamului lăsat deschis, inculpatul CTL a pătruns în apartamentul persoanelor vătămate GR și GVC din mun. Arad în timp ce acestea se aflau în locuinţă şi, a sustras două telefoane mobile, un portofel în care se afla suma de 400 lei, două carduri bancare, și un card de alimente, iar dintr-un alt portofel, suma de 100 lei”, au mai precizat procurorii arădeni.

În aceeași noapte, cu cardurile bancare sustrase, bărbatul a cumpărat a produse alimentare dar și nealimentare (preponderent tutun, alcool și băuturi carbogazoase) la mai multe magazine în valoare de 6000.

După ce a fost prins, tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰