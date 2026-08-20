Încă o lovitură pentru sistemul energetic. Centrala pe cărbune de la Turceni s-a stricat şi a fost oprită în plină criză. Avaria vine într-un moment dificil, cu ambele reactoare oprite și cu importuri tot mai mari în orele de seară. Iar ce e mai greu abia urmează: canicula revine, iar consumul de electricitate va crește semnificativ.

La grupul de la Turceni, a cedat o garnitură care ținea cazanul etanş. Apa și aburul foarte fierbinte puteau să scape din instalație. Pentru a evita o avarie mai gravă, centrala a fost oprită.

Cazanul care a cedat are peste 40 de ani şi nu este prima dată când apar astfel de probleme aici. Acum, echipele de intervenţie încearcă să repare defecţiunea.

"Cazanul e de când s-a făcut, din 80. Acolo se cedează, da, ţevile de la cazan atâta rezistă. Trei săptămâni, maximum o lună. După care se opreşte. Se repară în 2-3 zile şi reporneşte", spune Eugen Iovan, lider de sindicat.

Articolul continuă după reclamă

"Există grafic de revizii care se fac planificat, aceasta a fost problema apărută, o avaria la sistemul de supresiune. Preconizăm repornirea grupului și intrarea în paralel 24 august, în jurul orei 13-14", explică Ştefan Leu, Directorul Sucursalei Electrocentrale Turceni.

Centrala pe cărbune dădea în sistem 200 de MW, 3 la sută din consumul naţional. Nu e mult, dar incidentul vine într-un moment și într-un context dificil, când fiecare kilowatt contează. Urmează zile cu temperaturi de până la 40 de grade, iar consumul de energie va crește, mai ales din cauza aparatelor de aer condiționat. Vârful este așteptat mâine.

"În zilele următoare vom avea, din cauza caniculei, seara vârfuri de consum în jur de 7000 de MW, dar se anunţă şi o producţie eoliană mai bună", menţionează Cristian Buşoi, secretar de stat Ministerul Energiei.

Autoritățile dau asigurări că nu există risc de pene de curent

"Cât timp există electricitate în piaţa regională, nu există intenţia de a limita consumul marilor consumatori industriali", spune Cristian Buşoi, secretar de stat Ministerul Energiei.

În privința facturilor, însă, veștile nu sunt la fel de bune.

"La nivelul toamnei, trebuie să ne pregătim pentru scumpiri, undeva la 20%, în medie, e o scumpire realistă", spune Corina Murafa, expert energie.

Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite. Ungurii au luat modelul românesc şi au reușit să gestioneze criza. Centrala nucleară de la Paks rămâne deschisă după scufundarea barajelor şi realizarea unei structuri subacvatice în albie care au ridicat nivelul Dunării cu 15 centimetri.