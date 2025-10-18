Antena Meniu Search
x

Curs valutar

A doua victimă a exploziei din Rahova, o avocată cu 25 de ani de experiență. Blocul i-a fost și birou, și casă

Tragedia din sectorul 5 al Capitalei capătă noi dimensiuni. A fost identificată cea de-a doua victimă a exploziei devastatoare din blocul 32 de pe strada Vicina. Este vorba despre Vasilica Enache, o avocată a Baroului București, cu peste 25 de ani de experiență, care locuia într-un apartament complet distrus de deflagrație. Femeia lucra chiar în același spațiu, biroul ei fiind înregistrat la adresa imobilului care a explodat.

de Redactia Observator

la 18.10.2025 , 13:24
Tragedie în București A doua victimă a exploziei din Rahova, o avocată cu 25 de ani de experiență. Blocul i-a fost și birou, și casă

Explozia care a zguduit blocul 32 de pe strada Vicina, din sectorul 5 al Capitalei, a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de seismografe. Deflagrația s-a auzit la kilometri distanță și a distrus două etaje ale clădirii.

Tragedia a lăsat în urmă un bilanț cutremurător: trei oameni au murit, alţi 13 au fost răniți, iar sute de locatari au rămas fără locuință. Printre victime se numără o femeie de 24 de ani, însărcinată, găsită sub dărâmături. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost grav rănit și este internat la Spitalul "Grigore Alexandrescu". Medicii spun că are un traumatism cranio-cerebral, plăgi suturate și o fractură de claviculă.

O avocată cu 25 de ani de experiență, printre victimele exploziei

Articolul continuă după reclamă

Potrivit surselor Observator, a fost identificată o a doua victimă decedată în urma exploziei din cartierul Rahova. Este vorba despre o avocată a Baroului București, cu peste 25 de ani de experiență în domeniu.

Femeia locuia într-un apartament de la etajul 5, distrus complet de suflul exploziei. Sursele mai spun că biroul ei figura chiar la aceeași adresă, în apartamentul din blocul care a fost distrus.

Deflagrația a provocat pagube uriașe în întreaga clădire, iar structura de rezistență a fost grav afectată. Autoritățile au evacuat toți locatarii, care au rămas, peste noapte, fără un acoperiș deasupra capului. Investigaţiile continuă pentru a se stabili identitatea celei de-a treia persoane decedate şi a circumstanţelor în care s-a produs tragedia din Sectorul 5 al Capitalei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

explozie bucuresti explozie rahova bucuresti rahova avocata extragere victime
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America
Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului?
Observator » Evenimente » A doua victimă a exploziei din Rahova, o avocată cu 25 de ani de experiență. Blocul i-a fost și birou, și casă