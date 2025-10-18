A doua victimă a exploziei din Rahova, o avocată cu 25 de ani de experiență. Blocul i-a fost și birou, și casă

Tragedia din sectorul 5 al Capitalei capătă noi dimensiuni. A fost identificată cea de-a doua victimă a exploziei devastatoare din blocul 32 de pe strada Vicina. Este vorba despre Vasilica Enache, o avocată a Baroului București, cu peste 25 de ani de experiență, care locuia într-un apartament complet distrus de deflagrație. Femeia lucra chiar în același spațiu, biroul ei fiind înregistrat la adresa imobilului care a explodat.

Explozia care a zguduit blocul 32 de pe strada Vicina, din sectorul 5 al Capitalei, a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de seismografe. Deflagrația s-a auzit la kilometri distanță și a distrus două etaje ale clădirii.

Tragedia a lăsat în urmă un bilanț cutremurător: trei oameni au murit, alţi 13 au fost răniți, iar sute de locatari au rămas fără locuință. Printre victime se numără o femeie de 24 de ani, însărcinată, găsită sub dărâmături. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost grav rănit și este internat la Spitalul "Grigore Alexandrescu". Medicii spun că are un traumatism cranio-cerebral, plăgi suturate și o fractură de claviculă.

O avocată cu 25 de ani de experiență, printre victimele exploziei

Potrivit surselor Observator, a fost identificată o a doua victimă decedată în urma exploziei din cartierul Rahova. Este vorba despre o avocată a Baroului București, cu peste 25 de ani de experiență în domeniu.

Femeia locuia într-un apartament de la etajul 5, distrus complet de suflul exploziei. Sursele mai spun că biroul ei figura chiar la aceeași adresă, în apartamentul din blocul care a fost distrus.

Deflagrația a provocat pagube uriașe în întreaga clădire, iar structura de rezistență a fost grav afectată. Autoritățile au evacuat toți locatarii, care au rămas, peste noapte, fără un acoperiș deasupra capului. Investigaţiile continuă pentru a se stabili identitatea celei de-a treia persoane decedate şi a circumstanţelor în care s-a produs tragedia din Sectorul 5 al Capitalei.

