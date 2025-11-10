51 de femei omorâte în ultimul an şi o serie de anchete pentru a vedea dacă tragedia putea fi evitată. Se fac verificări la Parchet și în Poliție, după crima din Teleroman. Mihaela, o femeie de 25 de ani, a fost ucisă de soţ, cu ordinul de protecţie în mână şi după nenumărate plângeri la poliţie. Mai mult, tânara a reclamat recent că a fost răpită şi violată de partener, dar atât poliţiştii cât şi procurorii l-au lăsat în libertate.

Mihaela avea 25 de ani. În seara atacului se ducea cu copilul cel mic într o vizită. Era cu prietena ei la telefon când individul a atacat-o. 15 lovituri de cuţit au numărat criminaliştii.

Femeia a fost ucisă chiar în ziua în care își serba onomastica. Atacul a fost fulgerător. Fostul ei partener a pândit-o aici în fața bisericii și, orbit de furie, a ucis-o sub ochii celui mai mic dintre copiii cuplului, un băiat de doi ani, care își ținea mama de mână.

"Nevasta mea doar a deschis telefonul, dar nu a apucat să-i răspundă că a auzit un ţipăt prin telefon, un ţipăt din ăla de groază. A ieşit el prin spatele ei şi a înjunghiat-o de acolo până aici", spune un martor.

Articolul continuă după reclamă

Ucisă de față cu copilul

"Cum a acţionat acest monstru. Că monstru putem să-l numim. Am cerut să-i pun o lumânare, m-a refuzat poliţia. Nici poliţie nu pot să o numesc. Că aş putea să-i numesc chiar făptaşi, părtaşi", spune o cunoștință.

Cazul i-a scos din birouri pe mai marii din politie care au mers în teleorman ca să i ancheteze pe agenti. Şeful Poliţiei Române s-a încurcat el însuşi în datele din anchetă.

"A fost, după cum ştiţi, condus la unitatea de poliţie şi s-au luat măsuri legale. Este în spital. Se vor lua măsuri legale", a declarat Benone-Marian Matei, inspectorul general al Poliţiei Române.

"Venea poliţia şi le spunea: Hai, mă, împăcaţi-vă, că sunteţi şi voi din sat. Şi când venea poliţia: gigi, stai cuminte. Gigi, stai cuminte. Hai că vă împăcaţi, hai du-te acasă. Nu s-au luat niciun fel de măsuri. Cred că au vrut să scape de hârtiile care se fac. Adică, le era lene", spun tinerii.

"El a încălcat ordinul de protecţie de N ori. Sunam la poliţie şi poliţia mă lua tot pe mine, că e drum public şi are voie. Păi dacă scrie pe ăla, pe ordinul de protecţie, că nu are voie să oprească în zona de 50 de metri de locuinţa mea?", spune tatăl femeii ucise.

Şi la parchet se face anchetă, pentru că pe 26 septembrie, victima a reclamat că individul a răpit-o şi a violat-o. Agresorul a primit ordin de protecţie, dar a fost lăsat în libertate.

"Am luat legătura cu procurorul general şi s-a dispus efectuarea unor verificări ierarhice de către Parchetul General pentru a vedea în ce măsură procurorii de la nivel local şi-au îndeplinit obligaţiile corespunzător şi s-au luat toate măsurile prevăzute de lege", a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiţiei.

A crezut că îi montează ei brățara

"Cred că a făcut tot ce a putut să anunţe autorităţile, a făcut tot ce ţine de ea ca să se salveze şi cu toate astea vedem, încă o dată, un eşec din partea statului", a declarat Andreea Bragă, centrul Filia.

Până şi tatăl criminalului recunoaşte că femeia a fost terorizată.

"De certat. Și acum că i-a dat nişte palme mai puternice, că şi aşa o merita. Nu a mai putut suporta. A iubit-o prea mult", spune tatăl criminalului.

"A spus şi prin comună şi pe TikTok. Că ori mă omoară pe mine, ori pe ea. Deci, din doi - unu", spune tatăl femeii ucise.

"Trecea pe drum, oprea maşina, o înjura. unde o prinde, o omoară! Umbla cu cuţitul, cu spray din ăla după el", povestește și mama femeii ucise.

"Am făcut copii să ce? Să-i abandonăm! Păi căţeaua i-a abandonat! A ajuns haznaua comunei, ascultaţi ce vă spun eu. Îmi asum tot ce vorbesc!", amenința criminalul.

Rudele tinerei merg mai departe cu acuzaţiile aduse poliţiştilor din comună. Spun că femeia a refuzat monitorizarea electronică a agresorului pentru că nu ar fi înţeles de la poliţişti cum funcţionează sistemul de protecţie.

"A zis să nu-i monteze ei, să-i monteze lui. A zis că le montează la amândoi. Eu nu ştiu cum e legea asta", a declarat tatăl femeii ucise.

Astfel de dispozitive pot salva viaţa victimelor.

"În cazul în care telefonul este îndepărtat de dispozitiv se generează alertă în dispecerat. În cazul în care agresorul depăşeşte perimetrul, se generează o alertă de apropiere, victima este anunţată imediat", a declarat Țuțuianu Simona Alina, IPJ Iași.

51 de femei au fost omorâte de parteneri numai în ultimul an. După această ultimă tragedie, mai marii din Interne promit reanalizarea tuturor dosarelor de violenţă domestică şi monitorizarea "zilnică" a agresorilor.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰