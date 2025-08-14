A găsit 400 de monede romane din argint. Câţi bani va primi recompensă un căutător de comori din Deva

A găsit 400 de monede romane de argint şi nu a stat pe gânduri şi le-a predat autorităţilor. Piesele au fost evaluate de specialişti ca valorând 97.200 de lei. La doi ani de la descoperire, căutătorul de comori din Deva va primi o recompensă consistentă.

Bărbatul care a avea un detector de metale autorizat a găsit în 2023, pe raza localității Șoimuș, 407 denari republicani din argint, monede ce datează din epoca romană. A predat „comoara” Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara, gest care i-a adus acum recunoașterea oficială și recompensa prevăzută de legislația în vigoare.

30% din valoarea comorii

Tezaurul se află în prezent în colecția Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara. Potrivit evaluării realizate de un expert autorizat, valoarea totală a monedelor este de 97.200 de lei. Legea nr. 182/2000, art. 49, alin. 4, stipulează că descoperitorii care predau astfel de bunuri de patrimoniu primesc 30% din valoarea evaluată, ceea ce în acest caz înseamnă exact 29.160 de lei, scrie virginradio.ro.

Reprezentanții CJ Hunedoara subliniază importanța respectării cadrului legal în cazul descoperirilor arheologice, atât pentru protejarea patrimoniului național, cât și pentru recompensarea corectă a celor care contribuie la conservarea istoriei.

