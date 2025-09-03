Incident şocant, aseară, în Vaslui! Un copil de aproape doi ani a murit electrocutat, după ce ar fi atins un stâlp de iluminat. Părinţii au sunat disperaţi la 112, însă la sosirea medicilor micuţul era inconştient, iar în ciuda manevrelor de resuscitare, micuţul a murit. Mama copilului, aflată în stare de şoc, a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost dusă la spital.

Băieţelul în vârstă de un an jumate era la plimbare cu părinţii, în centrul oraşului Vaslui. Micuţul a ajuns pe spaţiul verde, unde se afla stâlpul de iluminat. Acolo ar fi călcat pe un fir lăsat neizolat.

"O firmă care ar fi lucrat ar fi lăsat ceva neizolat, dar ar trebui să fie o firmă din asta să vină cu detectoare din alea acolo. Se poate întâmpla nu numai la copii, la majoritatea". "Sunt uimită de ce se întâmplă, deci copiii noştri nu mai au siguranţă. Nu înţeleg de unde au apărut firele alea acolo. Sunt chiar revoltată că putea să se întâmple la oricine", spun localnicii.

S-a stins în fața mamei lui

"Ele sunt în contract de mentenanţă, noi verificăm permanent lucrurile astea, o să vedem nu am acum un răspuns. Aşa ceva nu-şi doreşte nimeni să se întâmple, un asemenea eveniment şi pentru o familie de tineri şi un copilaş atât de mic", a declarat Lucian Branişte, primar Vaslui.

Disperaţi, părinţii au sunat imediat la 112. La sosirea medicilor, însă, cel mic era deja inconştient. Medicii l-au resuscitat mai bine de o oră, însă eforturile au fost în zadar, iar salvatorii au fost nevoiţi să constate decesul. Din cauza şocului suferit, mama băieţelului a început să se simtă tot mai rău şi a fost dusă de urgenţă la spital.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru omor din culpă şi încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia. Incidentul însă nu e singular - acum 4 ani, în Bistriţa, un copil a căzut ca secerat după ce s-a electrocutat, tot la un stâlp de iluminat, în timp ce se afla în parc. Din fericire, acesta a scăpat cu viaţă.

