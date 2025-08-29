Accident cumplit noaptea trecută în centrul oraşului Buzău. Un bărbat care traversa neregulamentar un bulevard a murit după ce a fost spulberat de o maşină care ar fi participat la o cursă ilegală. Momentan nu se ştie identitatea victimei.

Accidentul a avut loc la puţin timp după miezul nopții, în apropierea unei treceri de pietoni de pe cel mai mare bulevard din oraş. Martorii spun că şoferul care l-a lovit pe bărbat se întrecea cu un alt autoturism.

"Eu zic că 100, 110 tot avea", a povestit un martor.

"Am auzit că erau două maşini, s-ar fi luat la întrecere şi după aia l-a luat pe capotă, i-a spart parbrizul, trapa, cică ar fi avut peste 120 la oră", a adăugat altă persoană.

"De văzut nu am văzut, am auzit că făcea, băiatul cu BMW-ul, liniuţe cu alt băiat, nu ştiu cine e şi când a venit era pe stradă şi l-a luat din plin, de l-a aruncat peste fire", a mai spus un trecător.

"L-a aruncat vreo 20 de metri lejer", potrivit unui alt martor aflat la locul accidentului.

Victima nu a avut nicio şansă

Medicii sosiţi la locul accidentului nu au mai putut decât să constate decesul. Până acum autorităţile nu au reuşit să stabilească identitatea victimei pentru că bărbatul nu avea acte la el, iar telefonul i-a fost distrus în impact.

"În urma evenimentului rutier a rezultat decesul pietonului, cercetările în cauză continuând pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest accident", a declarat Adrian Roșioru, inspector şef.

Şoferul a ieşit negativ la testele pentru consum de droguri şi alcool. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.

