A murit chirurgul Mihnea Ionescu, medicul cu "talent fără egal" de la Institutul Clinic Fundeni, la 73 de ani

Medicul chirurg Mihnea Ionescu de la Institutul Clinic Fundeni a murit la vârsta de 73 de ani. Medicul a format numeroși chirurgi care profesează astăzi în spitale din România și din străinătate, iar numele său este asociat cu premiere în domeniul medical, potrivit Agerpres.

''A trecut la cele veșnice, după o lungă suferință, conf.dr. Mihnea Ionescu. Format în școala de la Institutul Clinic Fundeni (Prof.dr. Dan Setalcec, Prof.dr. Mihai Stăncescu), conf.dr. Mihnea Ionescu a fost un excepțional chirurg, cu realizări în multe domenii ale chirurgiei generale. A introdus în România proctocolectomia totală restaurativă și pancreatectomia centrală, două procedee dificile, de care și-a legat numele. A efectuat cu succes mii de operații pentru tumori de esofag, stomac, ficat, pancreas, colon și rect, cancere genitale etc. În perioada de pionierat a transplantului hepatic a participat la intervențiile chirurgicale și s-a implicat în organizarea programului de transplant'', a anunțat, duminică, pe Facebook, medicul Irinel Popescu.

Mihnea Ionescu a format numeroși chirurgi

Potrivit acestuia, Mihnea Ionescu a format numeroși chirurgi care astăzi își desfășoară activitatea în multe spitale din țară și din străinătate.

Articolul continuă după reclamă

''Pentru mine a fost cel mai apropiat colaborator, un profesionist desăvârșit, un om de mare caracter și un prieten apropiat, cu care puteai schimba oricând o părere și de la care puteai să ceri oricând un sfat. Rămas bun, prieten drag! Drum lin spre lumină și Dumnezeu să te odihnească în pace!'', a transmis Irinel Popescu.

Și colectivul Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni a transmis un mesaj în memoria medicului.

"Rămâne o personalitate marcantă a Institutului Clinic Fundeni"

''Conf. dr. Mihnea Ionescu rămâne o personalitate marcantă a Institutului Clinic Fundeni, cu numeroase contribuții la dezvoltarea chirurgiei atât în cadrul clinicii noastre, cât și la nivel național, în special în domeniul chirurgiei pancreatice, esofagiene și colorectale. Între premierele la nivel național amintim proctocolectomia totală restaurativă în rectocolita ulcero-hemoragică și în polipoza adenomatoasă rectocolonică familială, precum și pancreatectomia centrală pentru patologia pancreatică benignă și cu potențial scăzut de malignitate. Mai mult decât atât, conf. dr. Mihnea Ionescu este autorul primei pancreatectomii centrale pentru pancreatoblastom la nivel mondial. Pacienta, adolescentă la acea vreme, este în viață și în prezent, la mulți ani de la intervenție'', se arată în mesajul postat pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie ''Carol Davila''.

A participat la primele intervenții de transplant

Acesta a participat la primele intervenții de transplant și la organizarea programului de transplant la începuturile acestuia.

''Dincolo de miile de intervenții chirurgicale, multe dintre ele premiere la nivelul Institutului și la nivel național, rămâne amintirea unui chirurg cu un talent fără egal, a unui mentor de excepție și a unui șef de secție admirat și respectat. A contribuit decisiv la dezvoltarea Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni și a format generații întregi de chirurgi care practică astăzi cu succes în Institutul Clinic Fundeni, dar și în alte clinici din țară și din străinătate. Ne vom aminti întotdeauna de doctorul Mihnea Ionescu ca de un om generos, corect și dedicat în totalitate profesiei pe care a practicat-o cu succes de-a lungul multor ani. Mulțumim conf. dr. Mihnea Ionescu pentru că a existat în viața noastră!'', precizează sursa citată.