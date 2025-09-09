Un adolescent din Târgu Mureş a fost arestat după ce a dat o lovitură ca în filme. Băiatul de 16 ani a spart o maşină din care a furat mai multe documente şi carduri bancare apoi a plecat la cumpărături. Poliţiştii bănuiesc că a avut şi un complice, un tânăr de 17 ani.

Proprietara autoturismului din Târgu Mureș a sesizat poliția asupra faptului că i-a fost spart autoturismul și a fost furat din autoturism un portmoneu cu documente și carduri bancare. Au fost identificate și patru tranzacții neautorizate făcute într-un supermarket din Târgu Mureș în valoare de peste 200 lei. În aceeaşi seară, polițiștii de la Birolul de Investigații Criminale Târgu Mureș, sub coordonarea unui magistrat al parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au identificat și au reținut suspectul, un tânăr în vârstă de 16 ani, care a fost prezentat instanței de judecată, iar instanța a decis emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele lui.

De asemenea, anchetatorii au în vedere și un posibil complice al acestui adolescent, un tânăr cu un an mai în vârstă, de 17 ani, care l-ar fi ajutat pe făptuitor în săvârșirea acestei fapte.

