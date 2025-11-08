Patru oameni au murit şi un al cincilea este în stare gravă după ce maşina lor a fost lovită de tren, lângă Bucureşti. Bărbaţii se întorceau acasă de la muncă, pe un drum pe care mergeau zilnic. Şoferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferată, iar locomotiva unui tren de călători a izbit autoturismul în plin.

Accidentul s-a petrecut în satul Sinteşti din comuna Vidra, la doar câțiva kilometri de București. De o secundă de neatenţie a fost nevoie ca patru persoane să-şi piardă viaţa după ce maşina în care se aflau a fost lovită de trenul care circula pe ruta Giurgiu-Bucureşti.

În urma impactului extrem de puternic, maşina în care se aflau cele cinci persoane a fost aruncată la aproximativ 20 de metri de pe calea ferată.

Filmul tragediei din Vidra

Articolul continuă după reclamă

Şoferul a fost singurul supravieţuitor. Maşina a fost distrusă în întregime, iar pompierii s-au chinuit mai bine de două ore ca să scoate victimele de sub fiarele maşinii. Fiul unuia dintre decedaţi a venit într-un suflet la locul tragediei.

"Spuneţi că şoferul era beat. Asta puteţi să spuneţi", a declarat fiul uneie dintre victime.

Potrivit primelor informaţii, şoferul avea permis, însă nu se ştie dacă a consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. La câteva ore de la accident, echipa Observator a surprins şi alte maşini care traversează calea ferată, cu numai câteva secunde înainte de trecerea trenului.

Din fericire, călătorii trenului implicat în accident nu au fost răniţi. Traficul feroviar a fost, însă, blocat mai multe ore.

Oana Bogdan Like

Întrebarea zilei Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰