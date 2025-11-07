Tragedie pe calea ferată. Patru persoane au murit, după ce un autoturism a fost lovit în plin de trenul R 9708 la o trecere la nivel între Vidra și Jilava. La faţa locului au fost mobilizate de urgență echipajele ISU.

CFR S.A. anunță că, vineri, în jurul orei 15:00, pe raza Sucursalei Regionale București, un accident feroviar grav s-a produs la o trecere la nivel semnalizată cu indicatoare rutiere, între halta de mișcare Vidra și stația Jilava, la kilometrul feroviar 15+980.

Trenul a rămas blocat la locul accidentului

Trenul R 9708, aparținând CFR Călători, a surprins un autovehicul aflat pe calea ferată, impactul provocând moartea a patru persoane, potrivit primelor informații.

Au fost alertate imediat organele de cercetare, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență și echipele operative ale CFR, care se află la fața locului pentru a investiga cauzele și a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Până la finalizarea cercetărilor, trenul R 9708 rămâne staționat în zona accidentului.

Ce spun poliţiştii

La data de 07 noiembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la trecerea la nivel cu calea ferată în zona Vidra, Sintești, din care a rezultat decesul mai multor persoane.

Polițiștii s-au deplasat, de urgență la fața locului și au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident rutier produs între un autovehicul și un tren, pe calea ferată din Crețești, autovehiculul în cauză fiind lovit de trenul Săgeată Albastră, care circula pe sensul de mers Giurgiu-București.

În urma impactului, din datele preliminare, a rezultat decesul a patru pasageri.

Din informațiile deținute la acest moment, conducătorul autovehicului a menționat faptul că în autoturism se aflau 4 persoane.

Trecerea de cale ferată nu este prevăzută cu barieră, însă este semnalizată.

La acest moment circulația feroviară este oprită.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului.

