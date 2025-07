Încă sub vraja zilelor de distracţie, sute de tineri s-au mutat în gări. Nu le-a mai păsat nici de oboseală, nici de grija că trenul număra deja peste 100 de minute de întârziere.

"A fost foarte frumos, mai venim şi la anul! După cinci zile rămâi puţin fără voce. Şi fără bani. Fără voce, fără bani, fără nimic"

"Să veniţi la Beach Please, copii! Că e frumos".

"Mai mergea o zi, încă două zile! Doar că nu mai ţinea buzunarul", spun tinerii.

Teodora lucrează ca model în New York. A traversat oceanul special pentru festival.

"Am venit din New York şi am venit special să văd toţi artiştii români şi din afară. A fost excepţional. Prima oară la Beach Please pentru mine şi chiar a meritat. Chiar recomand", spune Teodora.

Nu e singura care a bătut drum lung ca să se distreze pe muzica artiştilor preferaţi.

"Am să ţin minte mult amintirile cu Asap Rocky şi cu It. Acum înapoi în Londra", spune Andreea.

"A fost admiterea la medicină fix ieri. Eu asta am făcut, am fost la admiterea la medicină, am luat, am intrat şi după care am venit să mă distrez aici cu prietenii mei. Am zis că ori vin să mă distrez de fericire, ori vin să mă distrez de tristeţe", spune un alt tânăr.

Festival a fost şi pe şosele, în zgomot de claxoane şi cozi interminabile între staţiuni. Ca să evite aglomeraţia, mulţi şi-au prelungit vacanţa. Distracţia continuă până la ultimul leu.

Cei care şi-au prelungit vacanţa au tras lozul câştigător. Au fost 31 de grade Celsius în aer, iar meteorologii vin cu veşti bune. Apa mării s-a încălzit şi ea, are 23 de grade.

Peste 100.000 de persoane au fost prezente în fiecare dintre cele 5 zile de festival.

"Până la această oră s-au cheltuit bani pe brăţări undeva 10 milioane de euro, mai sunt bani pe brăţări. Ne vedem în 2026 , la cea de a cincea ediţie, uitaţi şi o ediţie aniversară. Se va desfăşura între 8 şi 12 iulie", a spus Selly.

Au fost vândute deja 50 de mii de bilete pentru anul viitor.

